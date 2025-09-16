"투자·협력 모색"… 필리핀 경제사절단, 부산진해경제자유구역청 방문

아세안 경제협력 교두보 마련



"BJFEZ 개발·운영 벤치마킹"

필리핀 경제사절단이 부산진해경제자유구역을 찾은 까닭은?

부산진해경제자유구역청(BJFEZ·청장 박성호)은 필리핀상공회의소(PCCI)와 한-필리핀 경제협의회(PHILKOREC) 회장단이 이끄는 비즈니스 대표단이 16일 BJFEZ를 공식 방문했다고 알렸다. 이번 방문은 주한 필리핀대사관의 추천과 협조로 이뤄졌다.

대표단에는 PCCI의 에누니나 V. 망지오 회장과 PHILKOREC의 파비안 델로스 산토스 회장을 비롯해 필리핀 재계를 대표하는 비즈니스 리더 30여명이 포함됐다. PHILKOREC은 PCCI 산하 민간 비영리 경제협의체로 이번 대표단은 두 기관이 주축이 된 민간 경제사절단이다.

대표단은 이날 오전 BJFEZ 홍보관을 찾아 핵심 전략산업과 투자 강점에 대한 설명을 듣고 질의응답 시간을 가졌다. 이어 친환경 기술과 조선 분야의 선도기업인 파나시아를 방문해 지역의 인프라와 기술력을 직접 확인했다.

박성호 BJFEZ 청장은 "이번 방문은 필리핀 재계에 BJFEZ의 매력적인 투자 환경을 알리고 아세안 시장과의 연계를 강화하는 중요한 계기가 됐다"며 "스마트 물류와 친환경 조선산업 등 BJFEZ의 강점이 필리핀의 성장 동력과 결합해 양측에 이익이 되는 협력으로 이어질 것"이라고 힘줬다.

필리핀 대표단 관계자는 "부산·경남 지역의 역동적인 산업 생태계와 BJFEZ의 발전상에 깊은 인상을 받았다"며 "이번 방문에서 확인한 친환경 기술과 조선산업의 경쟁력을 바탕으로 구체적 협력 모델을 모색하겠다"고 말했다.

BJFEZ는 이번 방문을 계기로 아세안 국가 등 잠재 투자국과의 교류를 확대해 동북아 비즈니스 허브로 도약한다는 계획이다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>