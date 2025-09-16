본문 바로가기
부산항만공사, 북극항로 전문가 정책 간담회 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.16 10:30

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 정부 주요 국정 과제로 발표된 '북극항로 시대를 주도하는 K-해양강국 건설'에 적극적으로 대응하기 위해, 지난 15일 부산항만공사 사옥에서 북극항로 전문가 정책 간담회를 개최했다.

북극항로 전문가 간담회. BPA 제공

북극항로 전문가 간담회. BPA 제공

BPA와 한국해양수산개발원, 극지연구소, 선박해양플랜트연구소 등 4개 기관이 참석한 이번 간담회는 북극항로 전략 수립을 위한 정보 공유와 북극항로 현황 분석에 방점을 두고 진행됐다.


이날 간담회에서는 △북극해 해빙 예측정보 공유 △친환경 쇄빙선 건조 △북극항로 정책 동향 분석 △BPA 친환경 연료 벙커링 터미널 구축 사업화 방안 등이 논의됐으며, 부산항 중심의 기민하고 종합적인 전략 마련의 필요성이 강조됐다.

BPA 송상근 사장은 "지금부터의 5년이 앞으로의 50년의 물류지도를 바꿀 골든타임이다"며 "부산항이 북극항로 거점이 되도록 적극 준비해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr


