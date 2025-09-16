본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

SOL 미국S&P500 미국채혼합50 ETF, 첫 월배당 지급

박형수기자

입력2025.09.16 08:43

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한자산운용은 지난 7월 상장한 'SOL 미국S&P500 미국채혼합50' ETF가 16일 첫 월배당을 지급한다고 밝혔다. 지급 예정인 분배금은 1주당 36원으로 향후 2% 대의 연환산 분배율이 기대된다.


SOL 미국S&P500 미국채혼합50 ETF는 미국 대표지수 S&P500과 미국 10년물 국채에 각각 50%씩 분산 투자하도록 설계했다. S&P500의 장기적 성장성과 함께, 상대적 안전자산으로 분류하는 미국 장기국채에 분산 투자함으로써 포트폴리오 변동성을 낮추고 하락장에서는

수익률 방어 효과를 기대할 수 있다.

미국 금리 인하 사이클 진입 국면에서 채권 가격 상승에 따른 자본 수익과 함께 배당수익까지 함께 추구할 수 있는 구조다. 연금 계좌 등 장기 투자자에게 유리한 상품이다.


SOL 미국배당 미국채혼합50 ETF와 함께 매월 중순 분배금을 지급하는 월배당 상품으로 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서 납입금의 100%를 투자할 수 있다는 점도 큰 장점이다.


신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 "미 연준이 9월 FOMC에서 기준금리 인하를 예고하면서 장기채의 투자 매력도가 커지고 있다"고 설명했다. 이어 "SOL 미국S&P500 미국채혼합50 ETF는 미국 대표지수와 미국 장기채, 그리고 달러 자산까지 한 번의 투자로 분산할 수 있다는 점에서 연금투자에 최적화된 상품"이라고 소개했다.

김 총괄은 "S&P500과 미국장기채를 혼합한 유일한 채권혼합형 ETF이며 월중 배당을 지급한다"며 "ISA·연금저축·퇴직연금 등 절세형 계좌를 적극 활용해 주식 비중을 조정하면서도 월배당을 받을 수 있는 다양한 전략을 구성할 수 있다"고 덧붙였다.


SOL 미국S&P500 미국채혼합50 ETF, 첫 월배당 지급
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원"…6년차 택배기사 모은 돈이

440만원인줄 알았는데…수상한 트럭 잡고보니 벌금이 무려 '4억4000만원'

검은 셔츠에 청바지 입고 등장…삼성가 장남 '해군 장교 후보생 입대'

20년간 뜸하던 '첨밀밀' '화양연화' 여배우…SNS 열더니 "닭 키워요"

성수동 '라부부' 팝업, 사전예약 10분 컷…팝마트 '활짝'

"평당 200만원·중도금 2년 유예"…새만금 첫 주택용지 살펴보니

새로운 이슈 보기