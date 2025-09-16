한화파워시스템, 美 휴스턴에 압축기 서비스센터 개소

북미 전역 유지보수·부품 수리

4분기부터는 현지 조립·판매

한화파워시스템은 미국 텍사스주 휴스턴에 압축기 서비스센터를 열었다고 16일 밝혔다.

휴스턴은 석유·가스 산업이 발달한 지역으로, 한화파워시스템은 이번 센터 개소를 통해 북미 전역 고객을 대상으로 압축기 유지보수와 부품 수리 등 사후관리 서비스를 제공한다. 올해 4분기부터는 현지 조립과 판매도 시작할 예정이다.

한화파워시스템은 지난해까지 전 세계에 9000대 이상의 압축기를 공급했으며, 상당수가 북미에서 가동 중이다. 이들 제품은 석유·가스, 철강, 반도체, 배터리, 탄소포집·활용(CCUS), 공기분리 등 다양한 산업 분야에 활용된다.

이번 개소로 회사는 국내 창원, 아랍에미리트 아부다비에 이어 3번째 서비스센터를 운영하게 됐다. 내년에는 이탈리아 밀라노와 사우디아라비아 코바르에도 신규 센터를 열 계획이다.

마이크 미국 법인장은 "휴스턴 서비스센터를 통해 지역 고객과의 유대를 강화하고 북미 전역에 고품질 압축기를 적극 공급하겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



