원주시, '원주만두축제' 음식판매 부스 33곳 모집 완료

부스 운영 설명회·만두 품평회 등 통해 준비 박차

강원도 원주시는 오는 10월 24일부터 26일까지 3일간 열리는 '2025 원주만두축제' 음식판매 부스 모집이 성황리에 완료됐다고 16일 밝혔다.

제3회 원주시 세계문화축제 모습. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

다양한 음식업체와 단체 등 총 33개 부스가 신청했으며, 만두를 활용한 창의적인 요리부터 가족 단위 방문객을 위한 간식류까지 풍성한 먹거리가 마련될 예정이다.

시는 공정하고 체계적인 운영을 위해 16일 부스선정위원회를 열어 33개 부스를 심사한다. 시민과 관광객 모두가 만족할 수 있는 축제를 만들기 위해, 최종 선정 과정에서는 부스 메뉴의 다양성과 운영 역량을 종합적으로 검토한다.

심사 결과를 바탕으로 최종 선정된 부스 명단은 17일 공개되며, 19일에는 선정된 부스 운영자를 대상으로 축제 운영 방침, 안전관리 지침, 친환경 운영 계획 등을 공유하는 설명회가 개최될 예정이다.

10월 초에는 부스 업체를 대상으로 만두 품평회를 열어 메뉴의 맛과 품질, 상품성을 점검한다. 이를 통해 품질관리 기준을 강화하고, 축제 현장에서 시민들에게 제공되는 메뉴가 일정 수준 이상의 맛과 신뢰를 확보할 수 있도록 할 방침이다.

원강수 원주시장은 "올해 원주만두축제는 단순한 먹거리 판매를 넘어 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 체험형 축제로 기획되고 있다"며, "다양한 메뉴와 품평회를 통한 품질관리까지 더해진다면 원주만두축제가 지역 대표 음식 축제로 한 단계 더 도약할 수 있을 것"이라고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>