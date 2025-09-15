강원도, 도민 존엄한 삶 지원…연명의료결정제도 활성화 업무협약 체결

강원도,국가생명윤리정책원과 협약

김진태 지사, 사전연명의료의향서 작성

연명의료결정제도 활성화 의지 표명

강원특별자치도(도지사 김진태)는 15일 본관 소회의실에서 국가생명윤리정책원(원장 홍창권)과 연명의료결정제도 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

김진태 강원특별자치도지사가 15일 본관 소회의실에서 홍창권 국가생명윤리정책원장과 연명의료결정제도 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

'연명의료결정제도'는 임종 과정에 있는 환자가 무의미한 연명의료를 시행하지 않거나 중단할 수 있도록 기준과 절차를 마련해, 개인이 삶의 마지막 순간을 존엄하게 결정할 수 있도록 돕는 제도다.

19세 이상 성인이면 누구나 보건복지부 지정 '사전연명의료의향서' 등록기관에서 등록할 수 있으며, 본인의 의사에 따라 언제든 변경 또는 철회가 가능하다.

이번 협약을 통해 양 기관은 도민이 연명의료결정제도를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 사전연명의료의향서 등록기관 확대, 공동 홍보·캠페인, 교육·설명회 개최 등 다양한 활동을 추진하고 도민의 존엄한 삶을 지원하기 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

또한 춘천미래동행재단이 거점기관으로 참여해 제도의 안정적 정착을 지원할 예정이다.

도는 국가생명윤리정책원 및 춘천미래동행재단(거점등록기관)과 함께 찾아가는 공동 설명회를 추진한다.

오는 10월 도청을 시작으로 도의회, 시군, 출자·출연기관 등에서 릴레이 설명회를 열어 제도를 홍보하고 현장에서 직접 사전연명의료의향서를 작성할 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 통해 평소 제도에 관심이 있었던 도민들이 등록기관을 직접 찾아가는 불편을 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

아울러 사전연명의료의향서는 도내 보건소, 지정 의료기관, 노인복지관 등에서 등록 가능하며, 가까운 등록기관은 국립연명의료관리기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김진태 강원특별자치도지사는 "연명의료결정제도가 시작된 지 7년째, 그동안 우리나라 인구 300만명이 의사를 밝혔다. 저도 오늘 사전연명의료의향서를 작성하겠다"며 자리에서 직접 사전연명의료의향서를 작성하며 솔선수범하는 모습을 보였다. 이어 "앞으로도 제도 활성화를 위해 적극 협력해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>