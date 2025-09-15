내일부터 오산-잠실·동서울터미널 '8135' 시외버스 개통

16일부터 경기도 오산시와 서울 잠실·동서울터미널을 오가는 시외버스가 개통된다.

이권재 오산시장 등이 15일 오산역환승센터에서 서울 동서울터미널행 '8135번' 시외버스 개통을 축하하며 기념 테이프를 자르고 있다. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

오산시는 15일 오후 이권재 시장, 이상복 시의회 의장, KD운송그룹 관계자 등이 참석한 가운데 오산↔잠실·동서울터미널행 '8135번' 시외버스 개통식을 개최했다.

이 버스는 16일 오전 6시 오산역환승센터에서 출발하는 첫차부터 정식 운행을 시작한다. 버스는 오산역환승센터를 출발해 운암주공5단지→오산시청(운암주공4단지)→운암주공1단지(운암중학교)→스마트시티센터앞(세교1지구 19단지)→교육지원청사거리(포스코더샵)를 거쳐 수도권 제1순환고속도로 가천대 고속도로 정류소에 정차한다. 서울에서는 장지역 2번출구, 가락시장(가락시장역), 잠실역(롯데월드)을 거쳐 동서울터미널까지 운행한다.

이번 노선은 코로나19로 중단됐던 송탄발 오산 경유 8136번 노선을 재편한 것이다. 시는 그간 직결 노선 부족으로 어려움을 겪어온 시민들의 서울 접근성이 개선될 것으로 기대한다.

이 시장은 "인구 50만 자족형 커넥트 시티를 위해 버스 인프라 확충은 단순한 노선 확장 이상의 의미를 갖는다"며 "시민 한 분 한 분의 출퇴근과 일상생활에 밀접한 변화를 만드는 교통정책을 지속해서 추진해 나가겠다"고 말했다.

앞서 민선 8기 오산시는 서울역행 5104번을 확보한 데 이어, 경기도와 협의를 통해 김포국제공항행 8848번 공항리무진을 재개통했다. 이와 함께 지난해 4월에는 성남 판교·야탑행 8301번, 8302번 노선을 신설·증차했으며, 연내 세교2지구발 잠실·동서울행 시외버스 노선 및 세교2지구발 판교·야탑행 노선도 신설할 계획이다.

시는 세교2지구에서 오산대역 및 동탄역을 경유하는 60번 노선 역시 연말까지 총 10대 60회로 증차할 방침이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



