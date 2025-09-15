본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

장성군, 구급대원 대상 농기계 사고 대응 안전교육

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.15 17:31

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
장성군이 최근 농기계임대사업소 본소에서 장성소방서 구급대원 40여명을 대상으로 농기계 사고 대응 특별안전교육을 실시했다. 장성군 제공

장성군이 최근 농기계임대사업소 본소에서 장성소방서 구급대원 40여명을 대상으로 농기계 사고 대응 특별안전교육을 실시했다. 장성군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 장성군은 최근 농기계임대사업소 본소에서 장성소방서 구급대원 40여명을 대상으로 농기계 사고 대응 특별안전교육을 실시했다고 15일 밝혔다.


이번 교육은 경운기, 관리기, 승용제초기 등 농가 현장에서 자주 사용되는 임대 농기계를 중심으로 진행됐다. 구급대원들은 ▲농기계 명칭 ▲기본 조작법 ▲농작업 내용 ▲농기계 사고 및 위험 요소 등을 숙지했다. 사고 발생 시 농기계 작동 중단법과 대처 방법을 익히는 데 중점을 뒀다.

농기계 사고는 영농철인 3~10월 사이 주로 발생하며, 기계 전복(50%), 끼임(42%) 사고가 대다수다. 일반 자동차와 비교해 치사율이 8.7배 높은 것으로 알려진 만큼 철저한 사고 예방과 현장 대응이 요구된다.


박언정 장성농업기술센터 소장은 "장성소방서와의 지속적인 협력을 통해 농기계 안전사고로 인한 인명 피해를 최소화하겠다"면서 "농번기 농작업 시 안전수칙을 반드시 지켜야 한다"고 당부했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

"1인당 30만원 받아가세요" 소득·재산 제한없이 지원금 지급

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

삼성家 장남 이지호, 39개월 해군 복무…11월 소위 임관 예정

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기