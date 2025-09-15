본문 바로가기
신한라이프, 한가위 맞아 홀로 어르신들에게 후원물품 전달

최동현기자

입력2025.09.15 16:12

신한라이프가 한가위 명절을 앞두고 가족없이 혼자 생활하시는 홀로 어르신들께 따뜻한 마음을 나누기 위해 임직원 봉사활동을 통해 후원물품을 전달했다고 15일 밝혔다.


지난 12일 신한라이프 임직원 약 40여명은 추석을 맞아 전국에 계신 어르신 350명에게 따듯한 온기를 담은 식품 키트를 전달하기 위해 봉사활동을 진행했다. 임직원들이 직접 포장한 키트에는 어르신들이 추석에 간편하게 드실 수 있는 갈비탕, 삼계탕 등 보양식과 각종 밑반찬, 간식 및 건강식품 등 18종이 담겼다.

신한라이프는 2011년부터 인연을 맺은 독거 어르신들께 안부 전화를 드리는 '사랑잇는전화'를 정기적으로 이어오며 홀로 어르신들이 명절에도 소외되지 않고 건강하게 보내실 수 있도록 꾸준하게 봉사활동을 진행하고 있다.


신한라이프 관계자는 "이번 추석에도 혼자 지내시는 어르신들께 작은 정성과 따뜻한 마음을 전해 드리기 위해 임직원들이 봉사활동에 참여했다"며 "앞으로도 도움이 필요한 우리 사회 곳곳에 상생을 위한 손길이 닿을 수 있도록 나눔을 가치를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.


신한라이프 임직원들이 한가위를 맞아 홀로 지내는 어르신들을 위한 봉사활동을 하고있다. 신한라이프

신한라이프 임직원들이 한가위를 맞아 홀로 지내는 어르신들을 위한 봉사활동을 하고있다. 신한라이프

최동현 기자 nell@asiae.co.kr
