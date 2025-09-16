1년 간 식당 사장님 270만명 방문…배민외식업광장, 외식업 포털 자리매김

외식업 전체 아우르는 정보 포털 역할

최신 트렌드부터 장사 노하우, 노무·세무·법률까지

외식 자영업자 고민 한 곳에서 해결

배달의민족이 운영하는 '배민외식업광장'이 외식업 전체를 아우르는 정보 포털의 역할을 하고 있다. 최신 트렌드부터 장사 노하우, 노무·세무·법률까지 외식 자영업자의 고민을 한 곳에서 해결할 수 있어서다. 배민 입점 업주가 아니어도 누구나 이용할 수 있어 양질의 정보를 구하는 외식업 종사자의 발길이 계속 이어질 것으로 보인다.

16일 우아한형제들에 따르면 배민외식업광장 누적 회원 수는 올해 5월 기준 90만 명으로 집계됐다. 지난해 6월 83만 명보다 약 7만여 명이 증가한 수치다. 배민 입점 업체 약 30만 곳을 훨씬 웃도는 외식업자들이 이곳을 찾고 있는 셈이다. 지난해 1년간 배민외식업광장 사이트를 방문한 외식업주는 약 271만여 명일 정도다.

배민사장님광장 캡처 AD 원본보기 아이콘

배민은 지난 2022년 입점 업주 채널로 운영되던 '배민사장님광장'을 배민외식업광장으로 개편하면서 외식업 종사자 모두를 위한 정보 포털이라는 목표를 세웠다. 외식업과 관련된 정보는 여기저기 흩어져 있어 업주들이 이를 찾기 쉽지 않고 정작 도움이 필요한 순간에 신뢰할만한 답을 제공하는 곳도 마땅치 않았기 때문이다.

이에 배민은 빠르게 변화하는 환경 속에서 가게 운영에 필수적인 최신 뉴스와 함께 외식업 정책, 정부 지원 사업 정보 등을 신속하게 제공하는 데 초점을 맞췄다. 배달을 처음 시작하는 외식업주를 위한 입점 지원 정보를 비롯해 배달 주문 데이터를 분석한 매출 전략, 마케팅 노하우 등 가게 운영에 실제로 적용할 수 있는 다양한 팁도 제공했다. 예를 들어 매일 발행하는 '장사소식'에서는 외식업 운영에 필수적인 세금 신고와 납부, 시즌별 대비 사항과 점검 사항을 안내하고 있다. 외식업 관련 지원금과 정책을 날짜별로 안내하는 '장사캘린더' 서비스도 있다.

식당을 하다보면 창업, 폐업, 금융지원을 비롯해 법률적 문제나 노무, 세무, 보험 문제 등 다양한 분야에서 전문 지식이 필요할 때가 있다. 이때도 배민외식업광장에서 전문가의 1대 1 맞춤 답변을 무료로 받을 수 있다. 배민은 2022년 10월부터 이 전문가 상담을 지원했으며, 올해 5월까지 조회 수 427만여회를 기록할 정도로 호응을 얻었다. 외식업 종사자들이 서로의 이야기에 공감하고 각자의 경험을 나눌 수 있는 공간도 마련돼 있다. 참여광장은 업주들이 장사를 하며 접한 일상을 이야기하고, 서로 생각과 의견을 투표·댓글 등으로 소통할 수 있는 곳이다.

배민은 배민외식업광장이 외식산업 변화에 맞춰 양질의 최신 정보를 적시에 제공하는 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 관련 전문 콘텐츠를 지속 강화해나갈 예정이다. 배민 관계자는 "배민외식업광장은 외식업에 종사하는 모든 이들이 신뢰도 높은 정보를 얻는 창구 역할을 하고 있다"며 "외식업주들이 원하는 가게 운영 지식을 더 쉽게 찾을 수 있도록 고도화해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>