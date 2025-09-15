다음달 15일부터 65세 이상·고위험군 '코로나19' 예방접종

질병청, 신규 LP.8.1 백신 사용

어르신은 인플루엔자 동시 접종 권고

질병관리청은 65세 이상, 면역저하자 등 코로나19 고위험군을 대상으로 다음 달 15일부터 내년 4월30일까지 2025-2026절기 코로나19 예방접종을 실시한다고 15일 밝혔다.

이번 접종은 코로나19 고위험군의 중증화 및 사망 예방을 위해 지난 절기와 동일한 65세 이상 어르신, 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자를 대상으로 신규 백신인 LP.8.1 백신으로 접종한다.

대상별로 65세 이상 어르신의 경우, 10월15일 75세 이상을 시작으로 연령대별 순차적 접종을 시작하며 동일한 일정에 인플루엔자 백신을 동시 접종받을 수 있다. 생후 6개월 이상 면역저하자와 감염취약시설 입원·입소자도 같은 날부터 접종을 시작한다.

접종에는 LP.8.1 백신 530만회분이 활용되며, 이전 절기와 동일하게 1회 접종으로 완료된다. 다만, 12세 미만 면역저하자 등 고위험군의 경우 이전 접종력에 따라 1회 또는 2회 접종이 필요하므로 의료진과 상담 후 접종해야 한다.

아울러 65세 이상은 인플루엔자(독감)와 코로나19 예방접종 대상에 모두 해당하는 만큼 올겨울을 안전하게 보내기 위해 접종 기관을 방문할 때 편리하게 한 번에 동시 접종받을 것을 질병청은 권고했다.

25-26절기 접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 접종할 수 있으며, 동시 접종이 가능한 위탁의료기관은 관할 보건소에 문의하거나 예방접종도우미 홈페이지에서 확인할 수 있다. 접종할 때는 접종 대상자 확인을 위해 주민등록등본이나 국민건강보험증 등 신분증을 지참해야 하며, 접종 후에는 20~30분간 접종 기관에 머물러 이상 반응을 관찰한 후 귀가해야 한다.

임승관 질병청장은 "매년 코로나19 유행 변이가 달라지므로, 65세 이상 어르신과 생후 6개월 이상 면역저하자 및 감염취약시설 입원·입소자는 최근 유행 변이에 효과적인 신규 백신으로 접종하기를 적극 권고한다"며 "특히 65세 이상 어르신들은 한 번 방문으로 편리하게 코로나19와 인플루엔자 백신을 동시에 접종 받아달라"고 당부했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



