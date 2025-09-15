광양 폐자재 창고 화재 사흘째…알루미늄 특성에 진화 난항

전남 광양의 한 폐자재 보관 창고에서 발생한 화재가 사흘째 이어지면서 소방 당국이 진화에 어려움을 겪고 있다.

15일 광양소방서에 따르면 지난 13일 오전 8시 38분께 광양시 도이동의 한 폐자재 창고에서 원인을 알 수 없는 불이 났다. 인명 피해는 없지만, 창고에 보관된 알루미늄이 물에 닿으면 불꽃이 더 발화하는 특성 때문에 불길을 잡는 데 시간이 걸리고 있다.

소방 당국은 화재 발생 당일 낮 12시 10분께 대응 1단계를 발령해 총력 진화에 나섰다. 창고에는 750㎏ 규모 알루미늄 4,000여개가 쌓여 있었으며, 이 중 200여개가 불에 탔고 2,000여개는 인근으로 반출됐다. 나머지 800여개도 굴삭기를 이용해 옮기고 있으며, 소방 당국은 열과 산소를 차단하기 위해 팽창질석을 현장에 살포하고 있다.





