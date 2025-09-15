본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 북구, 1조2,500억 규모 2회 추경 확정

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.15 10:11

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 북구가 올해 제2회 추가경정예산을 1조2,500억원 규모로 확정했다. 기존 예산보다 약 1,800억원 늘어난 규모다.


북구는 지난 8월 마련한 추경안을 지난달 28일부터 14일간 북구의회 심의·의결을 거쳐 확정했다고 15일 밝혔다. 이번 추경은 경기 침체 속 지역경제 활성화와 주민 체감 편익 증진 사업에 중점을 두고 편성됐다.

광주 북구 청사 전경.

광주 북구 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

지역경제 활성화 예산으로는 민생회복소비쿠폰 821억원, 광주다운사회적경제기업육성 5억8,000만원, 골목상권 지원 6,300만원이 반영됐다. 특히 민생회복소비쿠폰은 정부 보조금에 더해 구비 60억원을 추가 편성해 오는 22일부터 지급될 2차 소비쿠폰이 차질 없이 지원되도록 했다.

주민 안전을 위한 차수판 설치 지원 5억1,000만원, 북구 문화센터 하수암거 보수 4억2,000만원, 발산교 교량 보강 3억5,000만원, 폭염 대책 지원 4억1,000만원 등도 포함됐다. 주민 편익 증진 사업으로는 오치2동 커뮤니티센터 건립 7억2,000만원, 공공건축물 그린 리모델링 1억4,000만원, 두암2동 커뮤니티센터 리모델링 1억2,000만원 등이 반영됐다.


이 밖에도 출생가정 축하 상생 카드 지원 5억5,000만원, 청소년 자율공간 확충 3억7,000만원, 경로당 이용지원 2억2,000만원, 아빠 육아휴직장려금 2,700만원이 편성돼 복지 안전망을 보강할 예정이다. 문인 구청장은 "민생 회복과 주민 편익 증진 사업들이 신속히 집행돼 주민들이 변화를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편 북구는 최근 폭우 피해 복구를 위해 국·시비 포함 197억원을 확보해 침수 지역 복구와 생활 안정 지원에 나서고 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 노린다는 굿즈 뭐길래 딸아이 사주려다 '슬쩍'…엄마·아빠 책상 앞까지 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

한강버스 18일 본격 운항…추석 이후 '급행'까지

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

커크 사망 비하·조롱했다가 해고·징계…"분열·증오의 민낯"

전한길 "나도 언제 죽을지 몰라…150만원 방탄복 구입"

'갓성비' 이마트 상품 1시간 배달 "OK"…'쓱' 손잡은 퀵커머스

경찰, '1900억 부당이득 혐의' 방시혁 첫 소환…"조사 성실히 받을 것"

새로운 이슈 보기