크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 미국 조지아주에서 이민 당국에 한국인 등이 체포·구금됐던 사태에 대해 "깊은 유감을 표한다"며 "한미관계를 강화하는 전기로 활용하겠다"고 14일 밝혔다.
장희준 기자 junh@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]美 "구금사태 깊은 유감…한미관계 강화 전기 활용"
2025년 09월 14일(일)
크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 미국 조지아주에서 이민 당국에 한국인 등이 체포·구금됐던 사태에 대해 "깊은 유감을 표한다"며 "한미관계를 강화하는 전기로 활용하겠다"고 14일 밝혔다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에 2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산[주머니톡]
부동산 잘 모른다던 유재석, '77억' 빚 내 소속사 맞은편에 7층 건물 올린다
'상반신 노출에 상기된 얼굴'…초등학생 버튜버 이대로 괜찮을까
유골함에 담겨 4년째 집안에…묻히지 못한 전두환 유해 '자택 봉안' 검토
"'2인 출동' 왜 안했나"…해경 순직 사고 진상조사단 가동
미용실 대신 다이소 간다…"커트 한번에2만원" 미용료 부담에 '셀프' 확산
숨진 해경의 마지막 무전, 무슨 내용 담겼나 살펴보니…
아침은 파바 크루아상·점심은 롯데리아 새우버거…美 일상 파고든 K베이커리
하늘에 '번쩍' 번개 증가한 日, 보험금 왜 늘었을까?
이통3사, 아이폰17 시리즈 공통지원금최대 45만원 예고