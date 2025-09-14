[속보]美 "구금사태 깊은 유감…한미관계 강화 전기 활용"

크리스토퍼 랜도 미 국무부 부장관은 미국 조지아주에서 이민 당국에 한국인 등이 체포·구금됐던 사태에 대해 "깊은 유감을 표한다"며 "한미관계를 강화하는 전기로 활용하겠다"고 14일 밝혔다.





장희준 기자



