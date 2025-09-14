본문 바로가기
SK가스·르노코리아, 국내 첫 LPG 하이브리드 전속 마케팅 협약

조성필기자

입력2025.09.14 10:05

양사 공동 마케팅·10억 지원
친환경 모빌리티 시장 확대

SK가스는 본사에서 르노코리아와 국내 첫 LPG 하이브리드 차량의 성공적 출시와 시장 확대를 위해 전속 마케팅 협약을 체결했다고 14일 밝혔다.


이번 협약은 지난 5일 대한LPG협회가 르노코리아와 차량 양산을 위한 MOU를 맺고 SK가스가 10억원을 전액 지원한 데 따른 후속 조치다.

백흠정 SK가스 Eco Energy 본부장(왼쪽)과 최성규 르노코리아 연구소장(오른쪽)이 국내 최초 LPG 하이브리드 차량의 성공적 출시를 위한 전속 마케팅 협약을 체결하고 기념사진을 촬영하고 있다. SK가스 제공

협약에 따라 SK가스는 LPG 업계 선도 기업으로서 양산 체계 구축을 지원하고, 르노코리아는 차세대 LPDi 엔진을 탑재한 신형 모델을 앞세워 친환경 모빌리티 시장 공략에 나선다.


양사는 멤버십 기반 판촉, 온·오프라인 홍보, 제휴 카드 출시 등 다양한 협업을 추진한다. 또 공동 마케팅과 고객 경험 개선 활동을 추진한다.


백흠정 SK가스 에코 에너지 본부장은 "이번 협약은 LPG 산업의 패러다임 전환을 이끄는 의미 있는 행보"라며 "고객에게 새로운 가치를 제공하고 업계 상생을 위해 노력하겠다"고 말했다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

