트럼프 국빈 방문 앞둔 英…왕실 '소프트파워' 발휘

영국이 오는 17~19일 국빈 방문하는 도널드 트럼프 미국 대통령에게 호의를 사기 위해 왕실의 '소프트파워'를 발휘할 예정이라고 로이터통신이 12일(현지시간) 보도했다.

트럼프 대통령의 이번 영국 국빈 방문은 1기 시절인 2019년에 이어 두 번째다. 역대 미국 대통령 중 국빈 자격으로 영국을 두 차례 방문한 사람은 트럼프 대통령이 처음이다.

2019년 영국에 국빈 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령과 찰스 3세 영국 국왕(당시 왕세자). 로이터연합뉴스

트럼프 대통령과 영부인 멜라니아 여사는 17일 영국에 도착하면 레드카펫을 밟으며 극진한 대접을 받을 예정이다. 다음날엔 왕위 계승자인 윌리엄 왕자와 케이트 미들턴 왕세자빈의 영접을 받는다. 마차 행렬, 성대한 국빈 만찬, 군용기 편대 비행, 예포 발사 등도 이어진다.

영국 국빈 방문은 영국 정부에 의해 성사되나 초청 주체는 국왕이다. 전통적인 왕실 의전 때문에 외교무대에서 특별한 위치를 차지한다.

영국 정부는 트럼프 대통령의 방문을 계기로 미국과 방위·안보 협력을 강화할 수 있기를 기대하고 있다. 로이터는 왕실이 양국 협력을 촉진하는 '비장의 무기'가 될 것이라고 전했다.

지난 2월 키어 스타머 영국 총리는 러시아·우크라이나 전쟁과 관세 문제 등에서 트럼프 대통령의 지지를 얻으려 할 때도 '왕실 카드'를 사용했다. 백악관에서 어색한 대화가 오가던 중 스타머 총리가 찰스 3세 국왕이 보낸 초청장을 꺼내 트럼프 대통령에게 전례 없는 두 번째 영국 국빈 방문을 제안했다.

당시 트럼프 대통령은 크게 기뻐하며 스타머 총리에게 "그(찰스 국왕)는 아름답고 훌륭한 분"이라며 "당신의 나라는 환상적인 나라이고 우리가 그곳에 가는 것은 영광"이라고 말했다.

영국 정부가 외국 지도자를 공략할 때 왕실 카드를 활용하는 것은 이번이 처음이 아니다. 과거 엘리자베스 2세 여왕은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 시진핑 중국 국가주석 등을 국빈으로 맞이했다.

지난 7월에는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 영국을 국빈 방문했다. 이 방문을 통해 소형 보트를 타고 영국 해협을 건너온 일부 이민자를 프랑스로 돌려보내자는 합의가 이뤄졌다. 브렉시트 이후 조성된 양국 사이의 긴장도 상당히 완화됐다는 평가다. 마크롱 대통령은 영국 의회 연설에서 "솔직히 고백하자면 우리는 군주제를 사랑한다. 특히 그것이 우리 집에 없으면 더욱 그렇다"며 농담으로 왕실에 대한 호감을 표현한 바 있다.

왕실도 외국 귀빈을 환대하는 것이 왕실의 매력이라는 것을 알고 있다. 찰스 국왕의 재무관 제임스 챌머스는 "소프트파워는 측정하기 어렵지만, 그 가치를 국내외에서 확실히 알아주고 있다"고 전했다.

로이터는 "한때 세계 최대 제국의 수장이었던 영국 왕실의 주요 외교 임무는 이제 국빈 행사에서 트럼프 같은 세계 지도자들을 매혹하고 환대하는 일이며, 이를 통해 그들이 영국을 호의적으로 보기를 기대하는 것"이라고 설명했다.





오수연 기자



