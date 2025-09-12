방세환 시장 “고산문화누리센터, 세대가 함께하는 복합문화공간”

광주시, 생활밀착형 복합문화공간

'고산문화누리센터' 개관

새로운 문화·복지 거점 '탄생'

경기 광주시는 12일 고산문화누리센터 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

광주시는 12일 고산문화누리센터 개관식을 열고 본격 운영에 들어갔다. 경기 광주시 제공

이번 개관식에는 방세환 광주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 기관·사회단체장, 지역 주민 등 130여 명이 참석해 새로운 문화·복지 거점의 탄생을 함께 축하했다.

행사는 광지원농악단 길놀이 공연, 청소년 구민서 양의 축하 무대, 금관악기 밴드 스윙걸즈 공연 등 다채로운 식전 공연으로 활기를 띠었다.

방세환 광주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 기관·사회단체장, 지역 주민 등이 12일 고산문화누리센터 개관식을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공

이어 제막식과 기념촬영, 경과보고, 기념사 및 축사가 이어졌으며 주요 시설 탐방도 진행됐다.

방세환 시장은 기념사를 통해 "고산문화누리센터는 세대가 함께 배우고 즐기며 어울리는 복합문화공간이자 새로운 문화·복지 거점"이라며 "아이에게는 꿈을, 청년에게는 기회를, 어르신에게는 복지를 드리는 3대가 행복한 광주시 실현을 위해 시민과 늘 함께하겠다"고 강조했다.

방세환 광주시장이 12일 열린 고산문화누리센터 개관식에서 어린이들과 대화를 나누고 있다. 경기 광주시 제공

총사업비 364억원이 투입된 고산문화누리센터는 지하 2층·지상 5층, 연면적 8236㎡ 규모로 건립됐다.

건물에는 ▲오포도서관 ▲고산생활문화센터 ▲다 함께 돌봄센터 13호점 ▲광주시육아종합지원센터 '고산깔깔놀이터' 등 4개 기관이 입주해 도서관, 생활문화, 아동 돌봄, 육아 지원이 결합된 생활밀착형 복합주민편익시설로 운영된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



