"아동 재학대 위기 피해가정에 일상회복 지원한다" 우수사례로 선정

세종충남대학교병원, 새싹지킴이병원 우수사례 공모전서 '우수상 수상'

재학대 위기 피해아동 가정 일상 회복기 지원 사례 모범적 평가

아동권리보장원이 10일 주관한 '2025년 새싹 지킴이 병원 우수사례 공모전'에서 세종 충남대학교병원이 우수상을 받았다.

12일 병원 측에 따르면 공모전은 전국 17개 광역 새싹 지킴이 병원을 대상으로 아동학대 예방과 피해 아동을 지원하는 의료지원 및 협력사례를 발굴하고 성과를 공유하기 위해 마련, 이중 세종충남대병원이 우수상을 받은 것이다.

'악순환의 고리에서 벗어나 희망찬 미래로 : 재학대 위기인 피해 아동 가정의 일상 회복기 지원'을 주제로 높은 평가를 받았다는 설명이다.

특히 피해 아동 지원과 보호자 교육을 통해 아동학대의 근본 원인을 제거하고자 가정회복지원을 수행한 모범적인 사례로 손꼽혔다. 수상 사례는 전국 약 400개 광역 및 지역 새싹 지킴이 병원과 유관기관에 배포될 예정이다.

세종 충남대학교병원 이병국 아동보호 위원장은 "재학대 위험이 지속된 가정의 피해 아동을 대상으로 한 전문성 있는 자문과 포괄적인 자원 연계를 진행한 것"이라며 "앞으로도 세종지역에서 발생하는 학대 피해 아동의 보호와 지원을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

앞서, 병원은 지난해 2월 보건복지부로부터 세종 광역아동 학대 전담의료기관(새싹지킴이병원)으로 지정됐고, 지역 내 유관기관의 고난도 아동학대 의료지원과 자문, 의료기관 협업 체계 구축을 위한 협력과 맞춤형 교육을 비롯해 학대 사례가 의심되는 피해 아동의 조기 발견 및 보호, 신체 및 정신적 회복 지원, 학대 피해 아동의 치료와 보호 등 아동학대 예방을 위한 구심점 역할을 하고 있다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr





