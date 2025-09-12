본문 바로가기
日 증시 연일 최고치 경신…장중 최고치도 갈아치워

이승형기자

입력2025.09.12 16:17

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 12일 사흘 연속 최고치로 마감했다.


日 증시 연일 최고치 경신…장중 최고치도 갈아치워
원본보기 아이콘

이날 닛케이지수는 전일 종가 대비 0.89% 오른 4만4768로 장을 마치며 종가 기준 역대 최고치를 기록했다. 사흘 연속 종가 기준 역대 최고치를 경신했다.

장 중 한때는 4만4888까지 올라 장중 기준 역대 최고치 기록도 갈아치웠다. 11일(현지시간) 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 사상 최고치를 기록한 데 따른 미국발 훈풍이 상승 요인으로 꼽힌다.


시장에서는 미국 연방준비제도(Fed)의 다음 주 금리 인하 결정 전망이 강해지면서 일본 경제에도 호재로 작용할 것이란 기대가 투자자들의 매수세를 자극했다는 분석이 나온다. 여기에 이시바 시게루 내각을 이어 새로 들어설 정부가 재정 확대 정책을 펼칠 수 있다는 기대감도 투자 심리를 자극했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

