김영록 지사, 아름다운 동행 봉사단과 이웃 사랑 실천

김영록 전라남도지사가 12일 함평군 한나리 마을에서 열린 전남지체장애인협회 '아름다운 동행' 봉사활동에 참여, 고령의 홀로사는 어르신 가정의 노후 방충망 등을 교체하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 12일 함평군 한나리 마을에서 한국지체장애인협회전남협회 주관으로 열린 '아름다운 동행' 봉사활동에 참여해 장애인 회원들과 함께 봉사에 나섰다.

이번 봉사활동에선 김종택 한국지체장애인협회 전남도협회장을 비롯해 22개 시군 지회장, 이상익 함평군수, 모종환 전남도의원 등 주요 인사가 함께 참여한 가운데, 이미용 봉사와 어르신 식사 대접 등 다양한 나눔 활동이 진행됐다.

김영록 지사는 홀로 사는 어르신 가정의 노후 방충망과 형광등 교체 작업에 참여하며 봉사자들과 뜻을 함께했다.

첫 회부터 헌신적으로 봉사활동에 참여한 3명에게는 도지사 표창을 수여해 노고를 격려했다.

김 지사는 "장애인 여러분이 복지 수혜자가 아닌 봉사 주체로 앞장서는 모습이 자랑스럽고 감동적이다"며 "앞으로도 장애인과 도민이 함께 어울려 살아가는 포용적 공동체 실현을 위해 다양한 복지정책과 자원봉사 활동을 적극 지원하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



