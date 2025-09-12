우리틴틴, 모바일 홈페이지 오픈…가입 축하금 5000원 제공

우리은행이 비대면 청소년 전용 용돈관리 서비스 '우리틴틴'의 모바일 홈페이지를 신설하고 기능을 추가해 청소년 고객의 접근성과 이용 편리성을 향상시켰다고 12일 밝혔다.

기존에는 '우리틴틴' 가입을 위해 우리WON뱅킹 앱을 먼저 설치해야 했다. 이번 모바일 홈페이지 개설로 앱 설치 없이도 서비스 정보를 미리 확인하고 '우리틴틴' 가입 신청이 가능해졌다. 가입 후에는 우리WON뱅킹 앱을 설치해 서비스를 바로 이용할 수 있다.

또 오는 15일에 '우리틴틴'을 이용하는 청소년들의 교통편의 기능을 개선하고자 '틴틴교통' 서비스를 새롭게 추가한다. '틴틴교통'은 우리WON뱅킹에서 교통카드 충전 및 잔액 조회가 가능한 서비스로 어린이·청소년 교통카드에 적용되는 할인 혜택이 자동으로 적용된다.

특히 부모가 자녀에게 교통비를 선물 형태로 보내거나 부모의 우리WON뱅킹에서 직접 자녀의 교통카드를 충전해 주는 기능을 제공해 교통비 관리와 이용 편리성을 높였다.

우리은행은 '우리틴틴' 모바일 홈페이지 오픈을 기념해 오는 9월 말까지 모바일 홈페이지를 통한 신규 가입 고객에게 선착순 1만 5000명에게 가입 축하금 5000원을 제공하는 이벤트를 진행한다. 더불어 청소년을 위한 혜택으로 연말까지 전국 CU편의점에서 △간편식 전 품목 △용기면 △가공유 등 상품을 틴틴카드로 결제 시 50% 할인 혜택도 제공하고 있다.

우리은행 담당자는 "우리틴틴은 청소년들이 더 쉽고 편리하게 금융생활을 할 수 있도록 지속적으로 서비스를 개선하고 있다"며 "고객 여러분께서 전해 주신 불편과 개선 의견을 세심하게 살펴, 어떤 상황에서도 누구나 안심하고 편리하게 이용할 수 있는 서비스가 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



