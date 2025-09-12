본문 바로가기
박형덕 동두천시장, 공원분야 주요 공사 현장 점검 실시

이종구기자

입력2025.09.12 13:14

시계아이콘00분 22초 소요
경기 동두천시(시장 박형덕)는 지난 10일 공원 분야 주요 공사 현장을 점검했다고 12일 밝혔다.

박형덕 동두천시장이 지난 10일 공원 분야 주요 공사현장을 점검하고 있다. 동두천시 제공

점검 대상지는 상패근린공원과 생연문화공원 조성사업 현장으로, 여가와 휴식을 즐길 수 있는 테마형 도시 공원을 조성하고 시민 이용률이 높은 지역을 재정비해 일상 속 쉼터가 되는 생활형 공원을 마련하기 위해 추진 중이다.


박형덕 시장은 현장을 직접 둘러보며 "시민 안전을 위해 시설물의 재해 사전 예방이 중요하다"라며 "우기철 이후에도 잦은 강수가 이어지고 있는 만큼 사면과 배수 관리에 철저를 기해야 한다"고 당부했다.

이어 "공원은 시민이 많이 찾는 공간인 만큼 이용객을 끌어 지역 상권 활성화로 이어지도록 조성하고, 시민이 불편 없이 안전하게 시설을 이용할 수 있도록 공사를 철저히 마무리해야 한다"고 강조했다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

