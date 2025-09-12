대한노인회 양주시지회, 종합장사시설 건립 촉구 서명부 양주시에 전달

대한노인회 양주시지회(지회장 이채용)가 지난 11일 종합장사시설 건립을 촉구하는 서명부를 양주시에 전달했다.

양주시장실에서 열린 이번 전달에는 이채용 지회장과 지회 임원들이 참석했다.

대한노인회 양주시지회는 서명운동을 통해 지역 어르신들의 의견을 모으며, 양주시가 초고령사회로 진입하는 상황에서 화장시설 부족 문제는 더 이상 미룰 수 없는 과제라고 강조했다. 또한 장례문화 변화 속에서 고령 세대가 직접 찬성 의사를 밝힌 점이 의미가 크다고 덧붙였다.

시는 이번 서명부 전달을 계기로 시민사회 내 찬반 의견을 균형 있게 수렴하고, 종합장사시설 건립 필요성을 적극적으로 설명할 계획이다.

양주시 관계자는 "초고령화로 인한 화장 수요 증가와 3일장 유지의 어려움이 현실화되고 있다"며 "주민 지원사업과 편의시설 확충을 통해 지역사회와 상생하는 방향으로 추진하겠다"고 말했다.

양주시는 3일차 화장률 악화와 원정화장의 불편을 해소하기 위해 종합장사시설 건립을 추진하고 있으며, 이번 서명부 전달은 지역사회 내 긍정적 여론 형성에 중요한 계기가 될 것으로 기대된다.





양주=이종구 기자



