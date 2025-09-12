강릉시, 가뭄 극복 총력…강릉 대표 가을축제 취소

강릉누들축제·강릉커피축제 전면 취소-

시민 고통 분담 최우선

내년에 더 알찬 축제로 보답

강원도 강릉시는 최근 극심한 가뭄으로 시민들이 큰 피해를 입고 있는 상황을 고려해 오는 10월 개최 예정이었던 '제4회 강릉 누들 축제'와 '제17회 강릉커피축제'를 전면 취소하기로 결정했다고 12일 밝혔다.

올해로 4회째를 맞는 강릉 누들 축제는 강릉의 대표 면 요리인 장칼국수, 막국수, 짬뽕, 옹심이칼국수를 한자리에서 즐길 수 있는 미식 축제로, 당초 오는 10월 16일부터 19일까지 4일간 월화거리에서 열릴 예정이었으나 최소가 결정됐다.

대한민국 대표 문화관광축제인 제17회 강릉커피축제도 올해 개최를 취소했다. '별의별 강릉커피'를 슬로건으로 오는 10월 23일부터 26일까지 3개 분야, 22개 프로그램을 마련했으나 진행하지 않기로 했다.

이번 축제 취소 결정은 전 시민이 가뭄으로 인한 극심한 피해와 고통을 겪고 있는 상황에서, 외지에서 많은 관광객이 유입되는 대규모 행사를 여는 것은 시기적으로 부적절하다는 판단에 따른 것이다.

강릉시는 축제를 강행하기보다는 모든 행정력을 가뭄 피해 극복에 집중하고, 시민들과 함께 위기를 이겨내는 것이 무엇보다 중요하다고 밝혔다.

강릉시 관계자는 "오랫동안 축제를 기다려온 많은 시민과 관광객분들께 송구스러운 마음"이라며 "시민들의 안전과 고통 분담을 최우선으로 고려한 결정인 만큼 너른 양해를 부탁드린다"고 말했다.

이어 "올해의 아쉬움을 발판 삼아 내년에는 더욱 풍성하고 알찬 내용으로 준비하여 최고의 축제를 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



