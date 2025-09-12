철원군, 자원봉사박람회에 두루웰천사지원사업 안내 홍보부스 운영







강원도 철원군은 지난 11일 동송읍 오지리구장에서 열린 '제2회 찾아가는 (軍)자원봉사 박람회'에 철원군 희망복지지원단과 지역사회보장협의체가 참여하여 두루웰천사운동 및 착한가정 등 사업 및 모금안내 홍보부스를 운영했다고 12일 밝혔다.

이번 박람회는 철원군자원봉사센터 주관으로 6사단 2보병여단 장병 및 간부 800여 명을 대상으로 진행되었으며, 자원봉사 참여 활성화를 위해 다양한 체험과 홍보 활동이 이루어졌다.

철원군 희망복지지원단과 지역사회보장협의체는 부스 운영을 통해 군장병 및 간부들에게 자원봉사 참여 정보 제공, 두루웰천사지원사업외 두루웰천사 모금 및 착한가정 사업 안내 등을 홍보 실시하였다.

특히, 이날 신청 접수된 모금액은 강원사회복지공동모금회(지역연계모금)으로 처리되어 철원군 관내 취약계층의 생계·의료비 지원 등 복지사업에 사용될 예정이다.

철원군 관계자는 "군 장병들이 지역사회와 함께 나눔과 봉사의 가치를 체험할 수 있도록 마련된 이번 행사는 자원봉사 참여 분위기를 확산하는 계기가 되었다"며 "앞으로도 군부대와 협력하여 지역사회 상생을 위한 복지·자원봉사 활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



