넥슨 '메이플스토리' 테마 PC방 내달 18일 강남서 오픈

넥슨은 다음 달 18일 서울 강남역 일대에 '메이플스토리' 지식재산권(IP)을 활용한 상설 PC방 '메이플 아지트'를 선보인다고 12일 밝혔다.

메이플 아지트는 지난해 7월 제주 넥슨컴퓨터박물관에 문을 연 '카페 메이플스토리'에 이은 두 번째 플래그십 공간이다. 총 181석, 약 200평 규모의 메이플스토리 테마 PC방으로 꾸며진다.

넥슨은 접근성이 뛰어난 강남역 일대에 메이플 아지트를 마련해 이용자 접점과 오프라인 경험을 확장해 나간다는 계획이다. 오픈 날부터 11월 2일까지는 사적 예약으로만 운영한다.

이 기간에는 팡이요, 세글자, 명예훈장, 청묘 등의 인기 크리에이터가 직접 PC방 오픈 이벤트를 기획·홍보·운영한다. 티켓은 멤버십 코드 보유자를 대상으로 티켓링크에서 1·2차 나눠 판매한다. 멤버십 코드는 오는 18일부터 '메이플스토리' 대표 캐릭터가 270레벨 이상인 이용자를 대상으로 발급한다.

넥슨은 티켓·식음료 판매금 등은 '메이플스토리' 이용자 이름으로 넥슨어린이통합케어센터 '도토리하우스'에 전액 기부할 예정이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.





