본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

IT·통합

넥슨 '메이플스토리' 테마 PC방 내달 18일 강남서 오픈

노경조기자

입력2025.09.12 09:26

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 181석 규모 '메이플 아지트'
제주 카페 이어 두 번째 플래그십

넥슨은 다음 달 18일 서울 강남역 일대에 '메이플스토리' 지식재산권(IP)을 활용한 상설 PC방 '메이플 아지트'를 선보인다고 12일 밝혔다.


넥슨 '메이플 아지트'. 넥슨 제공

넥슨 '메이플 아지트'. 넥슨 제공

AD
원본보기 아이콘


메이플 아지트는 지난해 7월 제주 넥슨컴퓨터박물관에 문을 연 '카페 메이플스토리'에 이은 두 번째 플래그십 공간이다. 총 181석, 약 200평 규모의 메이플스토리 테마 PC방으로 꾸며진다.

넥슨은 접근성이 뛰어난 강남역 일대에 메이플 아지트를 마련해 이용자 접점과 오프라인 경험을 확장해 나간다는 계획이다. 오픈 날부터 11월 2일까지는 사적 예약으로만 운영한다.


이 기간에는 팡이요, 세글자, 명예훈장, 청묘 등의 인기 크리에이터가 직접 PC방 오픈 이벤트를 기획·홍보·운영한다. 티켓은 멤버십 코드 보유자를 대상으로 티켓링크에서 1·2차 나눠 판매한다. 멤버십 코드는 오는 18일부터 '메이플스토리' 대표 캐릭터가 270레벨 이상인 이용자를 대상으로 발급한다.


넥슨은 티켓·식음료 판매금 등은 '메이플스토리' 이용자 이름으로 넥슨어린이통합케어센터 '도토리하우스'에 전액 기부할 예정이다. 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 산다" 사상 최고치 금값 계속 오르면…"1㎏으로 집 1채 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 안 갈래" 구금 한국인 중 美 잔류 택한 1명…그 이유는

中노인에 구명조끼 양보한 한국 해경 사망…中 누리꾼 "국경 넘은 영웅"

"폰만 한 1㎏ 금괴로 집 1채 살 수도"…사상 최고치 금값에 日언론 전망

종 보전 3년 만에 결실, 서울대공원 '새끼 호랑이' 탄생 100일 맞아

"유튜버, 정치인 줄세우기" 소신 발언 곽상언... "응원 많이 받는다"

"통상압박 풀고 외국관광객↑" 국토부, 구글 지도반출 길터주나

美상무 "韓, 무역협정 수용하거나 관세내라…적합 비자 받았어야"

새로운 이슈 보기