고려 오백나한도·세종 비암사 불상 등 보물 된다

유항선생시집, 휴대용 앙부일구도 보물 예고

국가유산청은 '고려 오백나한도'와 '세종 비암사 소조아미타여래좌상', '유항선생시집', '휴대용 앙부일구'를 국가지정문화유산 보물로 지정한다고 12일 예고했다. 한 달간 각계 의견을 수렴하고 문화유산위원회 심의를 거쳐 지정 여부를 확정할 계획이다.

고려 오백나한도는 13세기 몽고 침입기에 국난 극복을 기원하며 제작된 500폭에 달하는 오백나한도 가운데 한 점이다. 2016년 보물로 지정된 국립중앙박물관 소장 고려 오백나한도와 함께 제작됐다. 제329 원상주존자(圓上周尊者)를 묘사했으며, 1235년 제작된 사실과 발원자(김희인), 시주자(이혁첨)의 이름이 화기에 기록돼 있다. 강렬한 필치와 다양한 농담 표현이 돋보이고, 고려 불화 가운데 제작 시기가 명확한 드문 사례로 평가받는다.

세종 비암사 소조아미타여래좌상은 16세기 중엽 제작된 불상으로 추정된다. 나무로 윤곽을 만들고 흙으로 세부를 마무리한 독특한 제작 방식이 특징이다. 희소성이 높은 조선 전기 소조불로, 과학 조사를 통해 제작 기법이 밝혀져 불교 조각사 연구에 중요한 자료가 된다.

유항선생시집은 고려 말 문신 한수(1333~1384)의 시집이다. 1400년 전라도 금산(현 충청남도 금산군)에서 목판으로 간행된 초간본으로, 이후 여러 판본의 저본이 됐다. 현재 동일 판본은 국내외에 세 권만 전하며, 이번 지정 예고 대상인 단국대 석주선기념박물관 소장본은 가장 상태가 온전하다. 권근의 서문, 이색의 묘지명, 우왕의 교서가 함께 실려 있어 한수의 생애, 사상, 학문, 인품 등도 엿볼 수 있다.

휴대용 앙부일구는 1908년 강문수가 제작한 해시계로, 서울역사박물관에서 보관하고 있다. 표면을 반구형으로 파고 영침과 나침반을 부착해 시간을 측정하도록 설계됐다. 제작 기법이 정밀해 근대 과학사 연구 자료로서 가치가 크다.





