대전시의회 조원휘 의장, 바르게살기운동 '금장'수상

가장 높은 등급 훈·포장...사회적 약자·소외계층 위해 헌신

대전광역시의회 조원휘 의장이 사회적 약자·소외계층을 위해 헌신하는 등 바르게살기운동 실천에 기여한 공로를 인정받아 '바르게 금장'을 수상했다.

조원휘 의장은 11일 '2025 바르게살기운동 전국 회원대회'에서 바르게살기운동 중앙협의회로부터 '금장'을 수상했으며, 금장은 바르게살기운동 중앙협의회에서 개인 자격으로 받을 수 있는 가장 높은 등급의 훈·포장이다.

조 의장은 특히 바르게살기운동 지역 활동의 제도적 근거 마련과 사회적 약자·소외계층을 위해 헌신하는 등 바르게살기운동 실천에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다.

조 의장은 "바르게살기운동은 공동체 의식을 강화하는 중요한 운동"이라며 "앞으로도 바르게살기운동이 더욱 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 수상 소감을 밝혔다.

한편, '대전광역시 바르게살기운동조직 육성 및 지원 조례안'은 조 의장 재임 기간인 지난 3월에 발의 및 가결됐다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



