우체국보험 신상품 2종 출시…"치매 돌봄·3대 질환 보장 강화"

치매 돌봄과 3대 질환 보장을 강화한 우체국보험 신규 상품 2종이 출시된다.
우정사업본부(이하 우본)는 초고령화 사회 진입에 발맞춰 치매 돌봄 비용과 암·뇌·심장 등 주요 3대 질환의 보장을 강화한 신규 보험으로 '(무)우체국 치매 요양·간병보험'과 '(무)우체국New건강클리닉보험'을 출시·판매한다고 11일 밝혔다.
우정사업본부 제공
치매 요양·간병보험은 최근 치매 보험 수요가 늘어나는 상황을 고려해 치매 진단부터 돌봄 비용(시설급여·재가급여·간병인 등)을 포괄적으로 보장받을 수 있게 설계됐다. 초기 치매부터 중증 치매까지 체계적으로 보장하는 게 특징이며 세부 보장 대상과 보장 내용은 특약에 따라 달라진다.
이 보험은 75세까지 유병자도 가입할 수 있어 치매 간병에 사각지대를 해소하는 역할을 할 것으로 보인다. 보장 기간은 90세 또는 100세(일부 특약은 10년 갱신형)까지며 보험료 부담을 줄일 수 있는 해약 환급금 미지급형으로도 가입이 가능하다.
보험 가입자가 경도 치매를 진단(확정)받으면 1000만원, 중증 치매를 진단받으면 최대 2000만원의 보험금을 받을 수 있다.
또 치매로 장기요양등급 판정을 받으면 인지 지원 등급부터 진단보험금이 지급된다. 이외에도 간병인 사용 보험금, 재가·시설급여 지원금, 치매 검사비 지원금, 급여 치매치료제 지원금 등을 필요에 따라 선택해 보장받는 게 가능하다.
New건강클리닉보험은 암 등 3대 질환을 대비하면서 생활 속 크고 작은 질병과 재해 입원·수술비를 보장받을 수 있게 설계됐다.
기존 건강보험은 복잡한 특약으로 보장내용을 이해하기 어렵고, 특약을 추가했을 때는 예상보다 보험료가 비싸지는 경우 많다.
하지만 New건강클리닉보험은 복잡한 특약 없이 주계약 하나만으로 주요 보장을 모두 담아 소비자가 쉽고 간편하게 가입할 수 있다.
또 20년형 또는 비갱신형을 운영해 보험료 인상 부담을 해소하고, 국민체육공단 주관의 '국민체력100' 인증 시 보험료 일부를 지원하는 등 예방 중심의 건강관리와 보험 혜택 연계를 시도한 것이 특징이다.
이 보험 가입자는 고액의 치료비가 요구되는 3대 질병 진단비로 최대 3000만원, 중증 수술비로 최대 500만원 및 중증 장해 시 최대 2000만원 등의 의료비를 보장받을 수 있다.
보험 상품에 관한 기타 자세한 내용은 우체국보험 홈페이지에서 상품 약관을 참조해 확인할 수 있다.
조해근 우본 본부장은 "우체국보험 신상품은 국민의 건강과 노후 돌봄 불안을 덜어내는 데 중점을 둬 설계됐다"며 "우본은 앞으로도 우체국보험이 공적 보험으로서 역할을 할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스[속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>