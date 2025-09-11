본문 바로가기
가평군, 가평읍에 18홀 규모 파크골프장 조성…내년 6월 완공 목표

이종구기자

입력2025.09.11 11:07

군민건강·여가증진 기대

경기 가평군이 가평읍 지역의 생활체육 활성화를 위해 달전리에 18홀 규모의 파크골프장 조성사업에 본격 착수했다.

가평군, 가평읍에 18홀 규모 파크골프장 조성. 가평군 제공

가평군, 가평읍에 18홀 규모 파크골프장 조성. 가평군 제공

이번 사업은 총면적 2만3598㎡ 부지에 18홀 규모의 파크골프장을 조성하는 것으로, 총공사비는 22억7000만원이다. 군은 이달 8일 착공한 데 이어 내년 6월까지 사업을 완료한다는 계획이다.


사업 추진은 지난 2023년 6월 실시설계용역 착수 이후 원주지방환경청과의 하천점용허가 협의를 거쳐 올해 6월 최종 인가를 받으며 속도를 냈다. 이어 경기도 계약심사와 군 자체 감사 절차를 마치고, 공사 계약 체결로 이어졌다.

가평군은 이번 파크골프장 조성을 통해 군민에게 건전한 여가 공간을 제공하고, 생활체육 기반을 확충해 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 기대하고 있다.


군 관계자는 "파크골프장 조성을 통해 군민들이 일상 속에서 건강을 증진하고 여가를 즐길 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "앞으로도 문화·체육 인프라를 균형 있게 확충해 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.




가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
