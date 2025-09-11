본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

포천시, 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩 개최

이종구기자

입력2025.09.11 10:51

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 포천시(시장 백영현)은 지난 10일 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩을 개최했다.

포천시, 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩 개최. 포천시 제공

포천시, 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩 개최. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 포천시장, 포천시의회, 한국수자원공사 연천포천지사, 포천시파크골프협회 등 파크골프장 조성에 기여한 기관·단체에 감사의 뜻을 전하고, 새롭게 조성된 포천한여울파크골프장을 시민들에게 소개하는 자리로 마련되었다.


포천시 파크골프협회장 및 임원진과 동호회 회원 50여 명은 파크골프에 대한 간단한 교육을 진행하고, 약 2시간 동안 9~18홀 시범 라운딩을 진행했다.

백영현 포천시장은 "포천 한여울 파크골프장의 성공적인 개장을 축하한다"며 "앞으로 72홀을 더 증설해 명실상부 경기북부 파크골프의 명소로 자리매김하겠다"고 말했다.


포천 한여울 파크골프장은 창수면 운산리 140번지에 위치하며, 골프장 36홀과 광장, 주차장(179면) 등 부대시설을 조성했다. 올해 말까지 부대 편익시설 보강공사와 시범운영을 통해 2026년 3월 개장을 목표로 하고 있다.


시는 준공 기념 파크골프대회, 포천시 장애인체육회장배 어울림 파크골프대회, 2025 프로파크 골프선수 선발전 등 주요 대회와 행사를 개최하고, 정식 개장을 위한 시설 관리에 집중하겠다는 계획이다.

한편, 포천시는 소흘 파크골프장 18홀, 이동 장암리 파크골프장 18홀, 내촌 왕숙청 파크골프장 9홀, 자작동 파크골프장 9홀 등 파크골프장 조성 계획을 통해 생활체육에 앞장서겠다는 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

"다이소에 있다면 무조건 사야"…SNS서 난리난 '2000원' 꿀템

"열 받아서 테슬라 주문 취소"…한국인 구금에 뿔난 고객 '복수 인증'

'트럼프 지지' 청년 활동가美대학 행사서 암살…트럼프 "애도"

金값 사상최고치에 '골드러시'…골드뱅킹에 뭉칫돈

새로운 이슈 보기