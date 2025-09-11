경기 포천시(시장 백영현)은 지난 10일 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩을 개최했다.

포천시, 포천 한여울 파크골프장 시범 라운딩 개최. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 포천시장, 포천시의회, 한국수자원공사 연천포천지사, 포천시파크골프협회 등 파크골프장 조성에 기여한 기관·단체에 감사의 뜻을 전하고, 새롭게 조성된 포천한여울파크골프장을 시민들에게 소개하는 자리로 마련되었다.

포천시 파크골프협회장 및 임원진과 동호회 회원 50여 명은 파크골프에 대한 간단한 교육을 진행하고, 약 2시간 동안 9~18홀 시범 라운딩을 진행했다.

백영현 포천시장은 "포천 한여울 파크골프장의 성공적인 개장을 축하한다"며 "앞으로 72홀을 더 증설해 명실상부 경기북부 파크골프의 명소로 자리매김하겠다"고 말했다.

포천 한여울 파크골프장은 창수면 운산리 140번지에 위치하며, 골프장 36홀과 광장, 주차장(179면) 등 부대시설을 조성했다. 올해 말까지 부대 편익시설 보강공사와 시범운영을 통해 2026년 3월 개장을 목표로 하고 있다.

시는 준공 기념 파크골프대회, 포천시 장애인체육회장배 어울림 파크골프대회, 2025 프로파크 골프선수 선발전 등 주요 대회와 행사를 개최하고, 정식 개장을 위한 시설 관리에 집중하겠다는 계획이다.

한편, 포천시는 소흘 파크골프장 18홀, 이동 장암리 파크골프장 18홀, 내촌 왕숙청 파크골프장 9홀, 자작동 파크골프장 9홀 등 파크골프장 조성 계획을 통해 생활체육에 앞장서겠다는 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>