서울시, 최악 가뭄 강릉에 아리수 2만1000병 지원

3차례 걸쳐 총 4만6000병 공급

日 7000병 생산 가능, 추가 지원

서울시가 사상 초유의 제한 급수에 들어간 강릉시에 병물 아리수 2만1000병(2l)을 긴급 추가 지원한다고 11일 밝혔다.

앞서 서울시는 지난 8월 20일 1차로 병물 아리수(2l) 8448병을, 9월 1일에는 2차로 1만7000병을 지원한 바 있다. 이번 지원은 11일 오전, 병물 아리수 2만1120병(2l)을 11톤 규모 수송차량 5대에 실어 강릉시에 전달할 예정이다.

7일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 상류가 메말라 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

현재 병물 아리수 비축량은 2l 3만병, 350ml 12만병 등 총 15만병 이상이다. 최근 강릉 지역의 강화된 제한 급수 등으로 먹을 물이 부족한 사태를 막기 위해 강릉시와 협의를 거쳐 총 10만병 규모까지 병물 아리수 지원을 확대할 계획이다.

서울시는 강릉시의 가뭄 지속 상황과 협조 사항 등을 종합적으로 고려해 지원 횟수와 규모를 검토한 뒤 단계적으로 지원하기로 했다. 이회승 서울아리수본부장은 "병물 아리수는 현재 하루 7000병(2리터) 이상 생산 가능하고 비축 물량도 충분히 확보돼 있다"며 "강릉시의 급수 상황을 지속적으로 모니터링하고 있으며 필요시 긴밀한 협의를 거쳐 신속하게 추가 공급할 계획"이라고 말했다.

한편 강원 강릉시는 가뭄 대처를 위해 평창군 대관령면 도암댐 도수관로 비상 방류수를 한시적으로 수용한다고 전날 밝혔다. 강릉시는 이른 시일 내 지자체, 학계, 시민단체 등으로 수질 검증위원회를 구성해 비상 방류수 수질과 방류체계 안정성 등을 점검하기로 했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



