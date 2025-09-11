본문 바로가기
"납품대금 연동약정 시 참고하세요"…중기부, 사례집 발간

이성민기자

입력2025.09.11 07:45

중소벤처기업부는 11일 납품대금 연동제 시행 2주년을 맞아 '납품대금 연동약정 사례집'을 발간했다고 밝혔다.


이번 사례집은 지난해 납품대금 연동약정 컨설팅을 받은 실제 사례(987건) 중 주요 수·위탁거래 사례 14건을 선별해 제작됐다. 주요 업종별 주요 원재료, 산식 등 연동약정 사례, 원재료 가격 변동에 따른 납품대금 조정 예시, 우수 연동사례 소개, 납품대금 연동약정 컨설팅 개요 및 문의처 안내 등을 담고 있다.

납품대금 연동약정 사례집. 중소벤처기업부

납품대금 연동약정 사례집. 중소벤처기업부

계약체결 시점에 단가만 정하고 실제 납품 물량은 개별 발주를 하는 수시 발주계약의 경우, 납품대금 연동제 적용 대상인 1억원을 넘는 계약인지 여부를 유사 제품에 대한 과거 거래 관행, 예상 발주량 등을 통해 판단하는 예시도 담겨 있다.

연동약정을 통해 양사 모두가 긍정적 효과를 경험한 5건의 우수사례도 포함됐다. 우수사례에서 수탁기업은 "원재료 가격 변동에 따라 자동적으로 납품대금이 조정되므로 원가 변동 부담을 줄이고, 위탁기업은 공급망 안정성을 확보할 수 있었다"고 설명했다.


김우순 중기부 상생협력정책관은 "납품대금 연동제가 기업 간 공정하고 합리적인 거래 질서를 정착시키는 데 중요한 역할을 하고 있다"며 "이번 사례집이 연동약정 확산에 도움이 되고 기업들이 보다 쉽게 연동제를 이해하고 활용할 수 있기를 바란다"고 말했다.


사례집은 납품대금 연동제 누리집에서 누구나 무료로 내려받을 수 있다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr


