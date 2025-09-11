원주시, 기업도시 상생마켓 ‘Come Funny Market’ 개최

13일 오전 10시∼오후 4시

기업도시 샘마루공원 일원서

강원도 원주시는 오는 13일 오전 10시부터 오후 4시까지 기업도시 샘마루공원 일원에서 관내 기업과 시민이 함께하는 '기업도시 상생마켓: 컴 퍼니 마켓(Come Funny Market)'을 개최한다고 11일 밝혔다.

제2회 원주 기업도시 상생마켓 안내문. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

원주시와 강원특별자치도가 후원하고 강원도민일보사가 주관하는 이번 행사는 관내 기업과 시민의 상생을 위해 다양한 프로그램을 마련했다.

㈜네오플램, ㈜단미푸드 등이 참여하는 14개 기업 부스와 지역 소상공인이 참여하는 25개 플리마켓 부스에서 제품 판매와 함께 다양한 체험 프로그램이 진행될 예정이다.

또한 클래식, 마술, 서커스 등 가족이 함께 즐길 수 있는 초청 공연과 지역 예술팀의 무대도 선보인다.

엄병국 기업지원일자리과장은 "이번 행사는 지역 기업들이 다양한 상품과 서비스를 홍보하며 기술력과 제품을 널리 알리고, 새로운 기회를 만드는 자리"라며 "기업과 시민이 상생하는 장이 되길 기대한다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



