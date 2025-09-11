본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

[클릭 e종목]"지니언스, 백신 출시로 성장동력 강화"

박형수기자

입력2025.09.11 07:29

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

그로쓰리서치는 11일 지니언스 에 대해 백신 출시로 성장 동력을 강화했다고 분석했다.


한용희 그로쓰리서치 연구원은 "지니언스는 고객 확장을 위한 전략적 선택으로 백신(AV) 솔루션을 출시했다"며 "200여개의 EDR 고객사가 백신과 EDR 통합 사용을 요구함에 따라 개발한 것"이라고 설명했다.

이어 "고객 입장에서는 여러 에이전트를 설치할 경우 성능 저하와 복잡한 관리 등의 불편함이 발생한다"며 "하나의 에이전트에서 EDR과 백신을 통합 관리하는 방식을 선호한다"고 덧붙였다.


그는 "최근 백신 솔루션은 기능적 차별성이 크지 않으므로 EDR을 이미 사용 중인 고객사는 단일 에이전트 통합을 자연스럽게 선호할 것으로 보인다"고 기대했다.


한 연구원은 "백신 고객사 확장에 큰 어려움은 없을 것으로 예상한다"며 "백신 솔루션은 출시 이후 안정성 확보와 기술검증 과정이 필요하다"고 분석했다. 아울러 "대형 기업에서 기술검증을 진행 중"이며 "검증을 마무리하면 내년부터 본격적으로 매출에 기여할 것"이라고 내다봤다.

[클릭 e종목]"지니언스, 백신 출시로 성장동력 강화"
AD
원본보기 아이콘



박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

1975년생 국민간식 4총사반세기를 이어온 생존 전략

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 손에 든 걸 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

月 23만원 지원받는 '한부모가족 양육비 수혜자' 내년에 1만명↑

새로운 이슈 보기