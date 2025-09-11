봉화군수배 그라운드골프대회 성황 … 생활체육 저변 넓혀

봉화지부 단체전 정상

경북 봉화군체육회가 주최하고 봉화군 그라운드골프 협회가 주관한 제11회 봉화군수배 그라운드 골프대회가 봉화공설운동장에서 성황리에 열렸다.

박현국 봉화군수(왼쪽)가 제11회 봉화군수배 그라운드골프 대회에서 선수와 군수가 선서를 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

지난 9일 열린 대회에는 봉화읍, 춘양면, 물야면을 비롯해 인근 안동시, 영주시, 울진군 등지에서 150여명의 동호인이 참가해 기량을 겨루며 생활체육의 열기를 더했다.

경기 결과, 단체전에서는 봉화지부가 우승을 차지했고, 안동 시부가 준우승, 물야지부가 3위에 올랐다. 영주시, 울진군, 운양지부는 장려상을 받았다. 개인전에서는 채종답(영주)이 1위, 강정옥(안동)과 류기발(안동)이 각각 2·3위를 차지했다.

박현국 봉화군수는 "그라운드골프는 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대표 생활체육으로 군민 건강과 여가 선용에 크게 기여하고 있다"며 "앞으로도 생활체육 활성화와 삶의 질 향상을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

박종화 봉화군체육회장도 "이번 대회는 도내 동호인들이 교류하며 화합을 다지는 뜻깊은 계기였다"며 "다양한 생활체육 종목의 발전과 저변 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

봉화군수배 그라운드 골프대회는 단순한 대회를 넘어, 생활체육을 통한 지역 간 교류와 세대 간 소통의 장으로 자리매김하고 있다. 군민 건강 증진과 공동체 화합을 동시에 담아낸 점에서 의미가 크다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



