새마을금고, 생성형 AI 시범사업 착수

업무지식 챗봇 검증·AI 거버넌스 마련

새마을금고중앙회가 금융권 업무혁신을 위한 생성형 AI 시범사업에 본격 착수했다. 이번 사업은 임직원의 업무 효율성과 고객 서비스 품질을 동시에 높이는 발판이 될 전망이다.

업무지식 Q&A 챗봇 도입 시범사업은 창구 등 대민 업무 현장에서 활용 가능한 업무지식·일반지식 질의응답 챗봇을 구축·검증하는 데 초점이 맞춰졌다. 클라우드 기반으로 내규 및 업무 자료를 학습해, 임직원이 필요한 정보를 보다 신속히 찾아 업무 생산성을 높일 수 있도록 돕는다.

AI 거버넌스 기준 수립새마을금고는 이번 시범사업을 통해 단순한 기술 도입을 넘어 AI 법률·가이드라인 등 보안 준수를 위한 거버넌스 기본 기준도 수립한다. 금융기관 특성상 보안·안정성이 중요한 만큼 제도적 기반을 마련해 향후 전사적 도입을 준비한다는 구상이다.

본격 도입은 2026년 검토새마을금고는 3분기 중 사업 수행 업체를 선정해 약 8개월간 시범사업을 진행한 뒤, 성과를 평가해 2026년 본격적인 AI 시스템 도입을 검토할 계획이다.

새마을금고중앙회 관계자는 "AI 기술 발전과 금융산업 변화에 발맞춰 다양한 혁신 노력을 기울이고 있다"며, "이번 시범사업을 통해 임직원 생산성과 고객 만족도를 한층 더 높이는 계기가 될 것"이라고 말했다.

금융권에서 AI 활용은 주로 고객 상담에 집중돼 왔지만, 새마을금고는 내부 효율성 강화와 제도적 안전장치 마련에 방점을 찍었다. 이는 금융 현장의 디지털 전환 모델로 다른 기관에까지 확산할 가능성이 크다.





