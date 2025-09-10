[내일 날씨] 광주·전남 구름 많고 낮 30도 안팎

백중사리 만조 땐 해안가 침수 유의

11일 광주·전남은 대체로 구름 많고 낮 기온 30도 안팎까지 오르겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠다. 아침 최저기온은 18~23도, 낮 최고기온은 29~32도로 예상된다.

오후부터 남해서부 동쪽 먼바다에는 시속 32~54㎞(초속 915ｍ)의 강한 바람이 불고, 물결은 1.5~3.5ｍ로 높게 일겠다. 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.

기상청 관계자는 "달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간(백중사리)으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리 유의해달라"고 당부했다.





