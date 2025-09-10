본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

[내일 날씨] 광주·전남 구름 많고 낮 30도 안팎

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.10 16:35

시계아이콘00분 15초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백중사리 만조 땐 해안가 침수 유의

9일 광주 남구 광주국제양궁장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 혼성 4강에서 김우진(왼쪽)과 안산(오른쪽)이 각오를 다지고 있다. 연합뉴스

9일 광주 남구 광주국제양궁장에서 열린 2025 세계양궁선수권대회 리커브 혼성 4강에서 김우진(왼쪽)과 안산(오른쪽)이 각오를 다지고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

11일 광주·전남은 대체로 구름 많고 낮 기온 30도 안팎까지 오르겠다.


광주지방기상청에 따르면 이날은 동해상에 위치한 고기압의 영향을 받겠다. 아침 최저기온은 18~23도, 낮 최고기온은 29~32도로 예상된다.

오후부터 남해서부 동쪽 먼바다에는 시속 32~54㎞(초속 915ｍ)의 강한 바람이 불고, 물결은 1.5~3.5ｍ로 높게 일겠다. 초미세먼지 농도는 '좋음' 수준을 유지하겠다.


기상청 관계자는 "달의 인력이 강해 바닷물의 높이가 높은 기간(백중사리)으로, 만조 시 해안가 저지대 침수, 하수 역류 등 피해가 발생하지 않도록 시설물 관리 유의해달라"고 당부했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다[짝퉁의 공습]⑤ 잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내가 제일 슬림"…공기 같은 159만원 아이폰, 들고 있는 깜빡할 뻔

서울시가 내 건강수명 3년 늘려준다고?

옆자리 승객 불편하다면… 코레일 앱으로 자리 바꾼다

보청기 기능 에어팟…1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 애플워치

최고 성능 '아이폰 17 시리즈' 공개에도…애플 주가 1.5% 하락

잘나가는 '한국산' 카피…짝퉁 피해 규모 11兆 넘었다

"정품 아닌 거 저도 아는데요?"…마약보다 높은 2000% 수익률 알고 보니④

새로운 이슈 보기