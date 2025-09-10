진옥동 신한금융 회장 "CVC 금산분리 완화해주면 투자 크게 늘것"

국민성장펀드 보고대회서 발언

"CVC 금산분리 완화해주면 은행 대규모 투자 가능"

진옥동 신한금융그룹 회장 AD 원본보기 아이콘

진옥동 신한금융지주 회장이 기업형 벤처캐피탈(CVC)에 대한 금산분리를 완화해달라고 정부에 요청했다.

진 회장은 10일 오후 서울 마포 프론트원에서 열린 '국민성장펀드 국민보고대회'에서 이재명 대통령을 비롯한 정부 관계자들에게 CVC 금산분리 완화를 요구했다.

이날 행사에는 이 대통령을 비롯해 관계부처 장관, 산업, 금융권, 벤처·창업 업계 관계자들이 모여서 150조원 규모의 국민성장펀드에 대한 보고대회를 열었다. 국민성장펀드는 향후 5년간 인공지능, 반도체, 바이오, 백신, 로봇, 수소, 이차전지, 디스플레이, 미래차, 방산 등 첨단전략산업과 관련 기업에 대해 지원한다.

진 회장은 "5년 전 은행장 시절에도 이런 자리가 있으면 부탁을 해왔던 사안"이라며 "CVC에 대한 금산분리를 완화해주면 은행권이 기업과 같이 투자가 가능해 파이가 굉장히 커질 수 있다"고 설명했다.

그는 "CVC를 금산분리로 묶어 놓은 데가 전세계에서 한국뿐인 것으로 알고 있다"며 "실리콘밸리 생태계를 참고해서 CVC를 금산분리에서 제외해주시면 만약 기업이 5000만원을 투자한다면 은행은 5억도 투자할 수 있을 것"이라고 강조했다.

은행의 담보 위주의 쉬운 영업에 대한 비판도 겸허히 수용했다. 진 회장은 "저희가 담보 위주의 쉬운 영업을 해왔다고 하는 국민적인 비난을 엄중히 받아들이고 있다"며 "원인은 선구안이 없기 때문인데 선구안을 만들기 위해서 정확한 신용평가 방식을 계측해야 하겠고 산업분석 능력도 키울 것"이라고 약속했다.

조용병 전국은행연합회장도 국민성장펀드에 대한 지원을 약속했다. 조 회장은 "현재 우리나라에 자금이 부동산이나 예금에 많이 쏠려 있는데 예금은 금리가 낮고, 부동산은 투자를 하더라도 길게 가기 때문에 회수하려면 시간이 오래 걸린다"고 설명했다.

이어 "국민이 같이 성장하려면 핵심역량이 있어야 하고 그런 기업에 투자하려면 정부가 밑단을 바치고 은행과 기업이 중간을 받치면 선순위로 국민들이 들어올 수 있다"며 "같이 이익도 향유하면서 윈윈할 수 있는 구조로 간다면 크게 성장할 수 있을 것"이라고 기대했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>