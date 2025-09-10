300억 넘게 쏟아부었는데 빗물 '줄줄'…개관 연기에 여수 시민들 '허탈'

지난 4월 이어 박물관 천장서 누수 피해

여수시립박물관이 개관을 앞두고 빗물 누수 피해가 발생해 몸살을 앓고 있다. 이 박물관은 전남 동부권 최초의 공립 박물관으로 건립에는 사업비 317억원이 투입됐다.

10일 전남 여수시에 따르면 웅천동 이순신공원에 준공한 박물관 천장에서 최근 누수 현상이 발생했다.

최근 내린 비로 박물관 사무실과 현관 로비 천장에서 물이 새 벽지가 일부 벗겨졌다. 곳곳에 물받이 양동이가 놓인 상황이다. 앞서 지난 4월에도 누수가 발생해 보수한 바 있다.

당초 박물관은 이달 개관을 목표로 했지만, 내년 3월로 미뤄졌다.

시는 전문기관과 함께 현장을 점검하고 기존 업체에 보수를 맡긴다는 계획이다. 다만 여건이 맞지 않으면 다른 업체에 보수를 맡기고 구상권 청구 등을 검토할 예정이다.

박물관은 총사업비 317억원을 들여 지상 1층, 연면적 5605㎡ 규모로 준공된다. 2개의 상설전시실, 기획전시실, 어린이체험실, 세미나실, 수장고 등을 갖췄다.

시는 박물관 개관을 위해 2019년부터 지역 역사와 문화적 가치가 있는 유물을 구입하고 기증 운동을 벌여 지금까지 1만6600여점을 확보했다.

주요 유물로는 조선 삼도 수군의 훈련 모습을 그린 10폭 병풍 '수군조련도'(水軍操鍊圖), 이순신 장군이 명나라 신종 황제로부터 받은 팔사품을 그린 '팔사품도'(八賜品圖), 거문도 사건 당시 거문도항에 정박했던 영국 군함 수병의 항해일지인 'HMS 오데셔스호 항해일지', 귀선도, 팔사품 도설, 난중일기 등 이순신 장군의 기록을 수집한 '이충무공전서'(李忠武公全書) 등이 있다.





