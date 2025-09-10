원민경 여가부 장관 "강한 성평등가족부 만들어갈 것"

10일 취임식 "사회 요구하는 성평등 정책 강화…소통·경청할 것"

원민경 신임 여성가족부 장관이 10일 "소통과 경청, 협력을 바탕으로 더욱 강한 성평등가족부를 만들어가겠다"고 강조했다.

원 장관은 이날 정부서울청사에서 열린 취임식에서 "지난 25년 남짓한 기간 여성 인권 보호 현장에서 만난 수많은 분의 염원을 가슴에 새기며 이 자리에 섰다"며 이같이 말했다.

원민경 신임 여성가족부 장관이 10일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 취임식에 참석, 선서를 하고 있다. 2025.9.10 조용준 기자

이어 "현장에서 피어난 진솔한 소망이 정책으로 이어지고, 정책에서 시작된 변화가 다시 삶의 현장 곳곳으로 온기를 전할 수 있도록 흔들림 없이 나아가겠다"고 했다.

그는 "여가부는 존폐 논란과 장기간의 리더십 공백 속에 정책 추진 동력 약화 위기를 겪었지만, 이제는 사회가 요구하는 성평등 정책을 강화하고 이를 힘 있게 추진할 리더십이 필요한 때"라면서 성평등가족부로 확대 개편을 앞둔 여가부 위상과 관련해 "단순히 간판만 바뀌는 것이 아니라, 대한민국 성평등과 가족·청소년 정책의 범부처 컨트롤타워로 위상이 강화될 것"이라고 말했다.

향후 주요 추진 과제로는 '성별 임금 격차 해소와 여성 재취업 지원 확대, 청년 세대 성별 갈등 해소, 디지털 성범죄·교제폭력 등 젠더폭력 신속 대응과 피해자 지원 체계 보완, 다양한 가족 지원 확대 및 아이돌봄 서비스 확충 등을 꼽았다.

원 장관은 "소통과 경청, 협력을 핵심 원칙으로 삼겠다"며 "임기 마지막까지 당사자와 현장 전문가, 시민사회 등 다양한 주체들의 목소리를 끊임없이 듣고 정책 추진 전 과정에서 투명성과 책임성을 높여 국민 신뢰를 얻는 변화를 이루겠다"고 했다.





오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



