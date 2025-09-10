특구재단, 'AI·딥테크 성과 공유 세미나' 개최

연구개발특구진흥재단(이하 특구재단)은 11일 KAIST 본원에서 '연구개발특구 인공지능(AI)·딥테크 기술교류 및 성과 공유 세미나'를 연다고 밝혔다.

'연구개발특구 AI·딥테크 기술교류 및 성과 공유 세미나' 포스터. 연구개발특구진흥재단 제공 AD 원본보기 아이콘

'2025 혁신창업국가 대한민국 국제포럼'의 부대행사로 열리는 이 세미나는 연구개발특구 제도 시행 후 20년과 특구재단 창립 20주년을 기념하는 자리로 마련됐다.

주요 프로그램은 AI·딥테크 기술 최신 트렌드 및 변화 대응 전략 기술 세미나와 연구개발특구 육성사업(R&D) 및 제도 지원 기반의 특구 대표기업 기술 소개, 성공사례 발표로 구성된다.

세미나에서 김대식 KAIST 교수는 '범용 인공지능(이하 AGI) 시장 지배력의 시대'를 주제로 AGI의 개념과 AGI 기술이 향후 시장에 가져올 파급력을 소개하고, 급변하는 AI 시대에 대응 전략을 제시할 예정이다.

AGI는 사람처럼 학습·추론해 문제를 인식하고 문제해결을 위해 능동적 대처에 나설 수 있는 인공지능을 말한다.

기업사례 발표는 박태교 ㈜인투셀 대표와 김형우 ㈜블루타일랩 대표가 맡는다. 이 자리에서 박 대표는 신약 개발 과정에서 AI를 활용한 사례, 김 대표는 반도체 후공정 비전검사 분야의 혁신 사례를 각각 소개할 예정이다.

정희권 특구재단 이사장은 "연구개발특구는 2005년 지정 이래 지난 20년간 공공기술 이전과 창업 지원으로 국가 균형발전과 과학기술 기반 성장을 견인해 왔다"며 "특구재단은 앞으로도 특구의 혁신 네트워크를 기반으로 창업, 실증, 스케일업, 글로벌 확장에 이르는 전주기 생태계를 구축해 범용 인공지능 대전환 시대를 선도해 나가겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>