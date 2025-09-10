본문 바로가기
개보위, KT·LG유플러스 개인정보 유출의혹 조사 나서

박유진기자

입력2025.09.10 14:32

수정2025.09.10 14:36

별도 신고 없었으나 민원 등으로 조사

개보위, KT·LG유플러스 개인정보 유출의혹 조사 나서
개인정보보호위원회가 KT와 LG유플러스를 대상으로 개인정보 유출 의혹에 대한 공식 조사에 들어갔다. 최근 KT 이용자를 대상으로 무단 소액결제 피해가 이어지는 가운데 해외 보안 전문 매체를 통해 두 통신사의 해킹 정황이 공개되면서 사안이 본격화됐다.


개인정보위는 10일 "KT와 LG유플러스에서 별도의 개인정보 유출 신고는 접수되지 않았으나, 시민단체의 조사 요청과 소액결제 피해자의 침해 신고가 이어지고 있다"며 조사 착수를 밝혔다. 이번 조사는 사건 발생 경위와 실제 개인정보 유출 여부를 집중적으로 확인하는 데 초점이 맞춰질 예정이다.

앞서 미국 보안 전문지 프랙(Phrack)은 KT와 LG유플러스의 시스템 해킹 정황을 공개한 바 있다. 동시에 KT 일부 이용자들을 상대로 본인 동의 없는 소액결제가 발생하면서 통신망 및 개인정보 관리 부실 우려가 불거졌다. 개인정보위는 언론 보도와 유관기관과의 정보 공유, 기업 측 면담 등을 통해 기초 사실관계를 확인해 왔으며, 이번에 법적 조사 권한을 가동하기로 했다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

