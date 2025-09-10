본문 바로가기
한국투자증권, 내달 주식 투자자 교육

조슬기나기자

입력2025.09.10 13:41

시계아이콘00분 27초 소요
한국투자증권은 개인 고객의 성공적인 투자와 건전한 투자 문화 조성을 위해 오는 10월 한 달간 서울 송파구 가락동 교육센터에서 '주식 투자자 교육'을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 교육은 주식 거래 초보자도 쉽게 따라올 수 있도록 MTSㆍHTS 등 거래 시스템 활용법을 중심으로 구성된 입문 과정이다. ▲MTS 매매 설정 및 특화 주문 방법 ▲HTS 기능을 활용한 셀프 매매 전략 ▲모바일 앱을 통한 해외주식 주문 방법 등 실제 투자에 바로 활용 가능한 실전 노하우를 제공한다. 특히 보이스피싱 예방을 위한 금융 보안 교육도 함께 진행돼 투자자 보호에도 기여할 예정이다.


교육은 총 8회에 걸쳐 운영되며, 참가자는 관심 있는 주제를 선택해 수강할 수 있다. 한국투자증권 고객이라면 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 강의당 참석 인원은 선착순 34명으로 제한된다. 참가 신청은 한국투자증권 홈페이지 또는 고객센터를 통해 가능하다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
