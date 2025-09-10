전북도, 26일까지 '올해의 건배주' 온라인 기획전

'와인25플러스' 플랫폼…전통주 7종 선봬

전북도가 오는 26일까지 GS리테일 '와인25플러스' 플랫폼을 통해 '전북특별자치도 올해의 건배주 온라인 기획전'을 진행한다.

10일 도에 따르면 이번 기획전은 전북도와 전통주 큐레이션·유통 플랫폼 대동여주도가 협력해 마련됐으며 전북을 대표하는 품격 있는 전통주 7종이 선보여지며, 명절 선물용으로 소비자들의 관심이 기대된다.

전북 ‘올해의 건배주’ 특별전 포스터. 전북도 제공 AD 원본보기 아이콘

판매 제품은 ▲조선시대 3대 명주로 꼽히는 '이강주', ▲대한민국 1호 전통누룩 명인 한영석 명인의 '도한 청명주', ▲무주 머루로 만든 '무주머루와인', ▲한국예술문화 명인 함지애 명인의 프리미엄 모주 '대비모주', ▲완주산 쌀로 빚어 10개월 이상 숙성한 '숨은골약주', ▲익산산 꿀고구마로 만든 증류주 '리28 고구마소주' 등이다.

소비자는 '우리동네GS앱', 'GS SHOP', '카카오 선물하기'를 통해 온라인 최저가로 제품을 주문할 수 있으며, 전국 약 1만8,000개 GS25 편의점과 500여 개 GS더프레시 매장에서 손쉽게 수령할 수 있다.

민선식 도 농생명축산산업국장은 "이번 행사는 우수한 품질의 지역 전통주를 널리 알릴 수 있는 좋은 기회이다"며 "도민과 소비자들이 의미 있는 추석 선물을 준비할 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>