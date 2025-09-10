본문 바로가기
안산시 "안산화랑오토캠핑장에서 맘껏 뛰노세요"

정두환기자

입력2025.09.10 14:24

00분 31초 소요
매월 둘째주 수요일 아동시설에 개방
어린이집·유치원·장애인시설 등 대상

경기도 안산시가 관내 대표 캠핑 시설인 '안산화랑오토캠핑장'을 아동 전용 캠핑장으로 개방한다.

안산시가 매월 한차례씩 아동시설에 개방하는 '안산화랑오토캠핑장' 전경. 안산시 제공

안산시가 매월 한차례씩 아동시설에 개방하는 '안산화랑오토캠핑장' 전경. 안산시 제공

안산시는 다음 달부터 매월 둘째 주 수요일을 '오!해피캠핑Day'로 지정하고 안산화랑오토캠핑장을 관내 어린이집, 아동시설, 유치원, 장애인시설 아동들에게 개방한다고 10일 밝혔다.


시는 안산화랑오토캠핑장은 오토캠핑사이트, 준글램핑, 글램핑, 카라반 등 총 85면의 주요시설과 놀이터·물놀이터·집라인 등 다양한 부대시설을 갖춰 아동들이 자유롭게 뛰놀 수 있는 조건을 갖춰 개방 대상으로 선정했다고 설명했다.

신청 대상은 관내 어린이집과 아동시설, 유치원, 장애인시설 등 총 524곳이다. 이용을 희망하는 기관은 여성보육과·아동권리과·교육청소년과·장애인복지과 등 담당 부서에 전월 15일까지 접수하면 된다.


이용 시간은 개방일 오전 9시부터 다음 날 오전 11시까지 26시간이다. 요금은 '안산시 오토캠핑장 관리·운영 조례'에 따른다. 선정된 기관은 연 4회까지 이용이 가능하다. 다만, 아동과 인솔자·선생님·보호자 등 기관 관련자 외에는 이용할 수 없다.


이민근 안산시장은 "이번 개방은 상대적으로 이용 기회가 적었던 아동들에게도 시설을 이용할 수 있도록 배려한 것"이라며 "어린이들이 마음껏 뛰놀고 쉴 수 있는 환경을 조성해 아동의 행복지수를 높여 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
