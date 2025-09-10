비만 아동·청소년 1억9000만명…비만율, 저체중율 첫 추월

전 세계 어린이 10명 중 1명이 비만, 초가공 식품 마케팅 만연

韓 어린이 과체중 비율도 2000년 8%에서 2022년 21% 상승

페루의 한 상점 매대에 놓인 과자를 집어들고 있는 아이. 아이들의 건강을 위협하는 식품 환경을 보여준다.

유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 10일 유니세프가 '탐욕의 식탁: 아이들의 건강을 위협하는 식품 환경' 보고서를 발표하며, 올해 처음으로 비만율이 저체중율을 앞지르며 전 세계 어린이의 건강을 위협하고 있다고 밝혔다.

전 세계 190개국 자료를 분석한 결과, 5세에서 19세 사이 아동·청소년의 저체중율은 2000년 이후 약 13%에서 9.2%로 감소한 반면, 비만율은 3%에서 9.4%로 증가했다. 사하라 이남 아프리카와 남아시아를 제외한 모든 지역에서 비만율이 저체중율을 앞질러, 전 세계 아동·청소년 10명 중 1명꼴인 1억 8800만 명이 비만에 시달리고 있다.

비만 아동·청소년 1억9000만명…태평양 섬나라 심각

연구 결과에 따르면 태평양 섬나라의 비만율이 가장 높은 편으로, 5세에서 19세 사이 비만율이 니우에는 38%, 쿡 제도는 37%, 나우루는 33%에 달한다. 2000년 이후 두 배로 증가한 이 수치는 전통적인 식단에서 저렴하고 편리한 수입 식품으로 식생활이 변화한 것이 주요 원인으로 꼽힌다. 고소득 국가에서도 5~19세 아동·청소년 비만율이 높은데, 칠레는 27%, 미국은 21%, 아랍에미리트는 21%가 비만이다.

한국 또한 예외가 아니다. 5세에서 19세 사이 한국 아동·청소년의 과체중 비율은 2000년 8%에서 2022년 21%로 크게 증가했으며, 비만 비율도 2%에서 9%로 증가한 반면, 저체중 아동·청소년의 수는 같은 기간 동안 11%에서 9%로 감소했다.

비만은 심각한 과체중의 한 형태로, 인슐린 저항성과 고혈압 발생 위험을 높이고, 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 특정 암 등 생명을 위협하는 질병으로 번질 수 있다.

아이의 균형 잡힌 성장을 위해 다양한 채소를 꾸준히 섭취하게 하는 것이 중요하다. 펙셀스 원본보기 아이콘

초가공식품·패스트푸드 학교 장악…무차별 광고도 문제

보고서에서는 이러한 현상의 원인으로, 설탕, 정제 전분, 소금, 건강에 해로운 지방 및 첨가물이 많이 함유된 초가공식품과 패스트푸드가 상점과 학교를 장악하고, 디지털 마케팅을 통해 아동 및 청소년이 광고를 쉽게 접하고 있는 식품 환경을 지적했다.

또한, 아동기 과체중 및 비만 예방을 위한 정부의 노력이 없다면, 비만 관련 건강 문제로 인해 각국은 경제적 손실에 직면할 수 있다고 강조했다. 2035년까지 과체중 및 비만으로 인한 전 세계 경제적 손실은 연간 4조 달러를 넘어설 것으로 전망했다.

유니세프는 보고서를 통해 건강한 식품 환경 조성을 위해 ▲식품 라벨링, 식품 마케팅 제한, 식품 세금 및 보조금 등 아동 및 청소년의 식품 환경 개선을 위한 포괄적 정책 의무 시행 ▲학교 내 정크 푸드 제공 및 판매, 마케팅, 후원 금지를 포함해 가정과 지역사회가 더 건강한 식품 환경을 요구할 수 있는 환경 조성 등을 촉구하고 있다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 "더 이상 영양실조는 단순히 저체중 아동만의 문제가 아니다. 비만은 아이들의 건강과 발달에 점점 더 큰 영향을 미치고 있다. 성장과 발달이 중요한 시기에 초가공식품이 영양가 있는 음식을 대체하고 있다"라며 "모든 어린이가 합리적인 가격으로 영양가 있는 음식을 먹을 수 있고, 보호자가 건강한 음식을 제공할 수 있도록 지원하는 정책적 노력이 필요하다"라고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



