본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

서울신라호텔, 오마카세 원조 '기요다 스시' 셰프 초청 갈라 디너

김흥순기자

입력2025.09.10 08:43

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일식당 아리아케서 13~14일 진행
스시 명장 기무라 마사시 방한
제자 3인과 특별 메뉴 준비

서울신라호텔은 일본 긴자에 위치한 스시집 '기요다'의 기무라 마사시 셰프를 초청해 그의 제자인 '아리아께'의 스즈키 요시히로 셰프와 함께 스승과 제자들이 선보이는 갈라 디너를 진행한다고 10일 밝혔다.


서울신라호텔 일식당 '아리아께' 모둠스시. 서울신라호텔 제공

서울신라호텔 일식당 '아리아께' 모둠스시. 서울신라호텔 제공

AD
원본보기 아이콘

기요다 스시는 도쿄를 중심으로 발달한 정통 에도마에 스시를 추구하는 곳이다. 좌석이 8석인 작은 스시집으로, 6개월 전 예약이 마감된다. 이곳은 '주방장에게 믿고 맡긴다'는 의미의 오마카세를 탄생시킨 선구적인 스시집으로, 당대 최고의 장인에게 가게를 물려주는 방식으로 명성을 이어가고 있다. 기무라 마사시는 이곳의 3대 장인이다.

서울신라호텔의 일식당 아리아께의 스즈키 요시히로 셰프는 기요다 스시에서 일식을 시작해 정통 에도마에 스시의 정신과 일식 재료에 대한 이해도가 높다. 오랜 시간 기무라 마사시 셰프와 함께 하며 그의 노하우와 정신을 이어받았다.


갈라 디너는 13일과 14일 진행된다. 당일 공수한 제철 식재료를 활용해 기요다 스시에서 직접 구성한 특별 메뉴를 선보일 예정이다. 기무라 마사시 셰프가 도쿄 오마카세 페어링 트렌드를 반영한 주류 페어링 메뉴도 만나볼 수 있다.


한편 아리아께에서는 스즈키 요시히로 셰프를 필두로, 문성오 셰프와 엄종헌 셰프 등이 기무라 마사시 셰프에게 사사받은 정통 에도마에 스시를 선보이고 있다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오지탐험하는 워치'…혁신의 끝 어디인가 '보청기까지 되는 에어팟, 1300㎞ 위성 연결해 오... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"강릉 시민은 80% 할인이요"…시민들은 최악 가뭄에 '극한 챌린지'

박보검과 '다정샷' 누군가 봤더니…'최태원 동거인' 김희영 이사

"비트코인·金 사지 마세요" 워런 버핏의 선택은?

하루도 못버틴 '협치'

짝퉁 판명난 400만원 짜리 마세라티…환불 거부 中 업체, 취재가 시작되자

애플, 역대 가장 얇은 '아이폰 에어' 공개…"미래에서 온 듯한 디자인"

애플, 운동·수면 동반자 '애플 워치 11', 보청기 되는 에어팟 공개

새로운 이슈 보기