9월 동행축제서 롯데백화점과 함께하는 상생판매전 열린다

김철현기자

입력2025.09.10 11:00

백화점서 중기·소상공인 제품 판매전

중소벤처기업부는 9월 동행축제를 맞아 롯데백화점에서 중소기업·소상공인 제품 상생판매전을 개최한다고 10일 밝혔다.


동행축제는 전국에서 온·오프라인을 통해 진행되는 소비 촉진 행사이다. 특히 이번 9월 동행축제는 역대 최대 규모인 소상공인 2만9000개사가 참여하고, 144개의 지역행사를 순차적으로 개최해 시민들에게 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 제공한다.

9월 동행축제서 롯데백화점과 함께하는 상생판매전 열린다
원본보기 아이콘

롯데백화점 동행축제 상생판매전은 지역행사의 일환으로 대기업, 소상공인, 전통시장이 하나 되는 자리다. 롯데백화점은 행사 기간 동안 상생판매전에서 5만원 이상 10만원 미만으로 제품을 구입하면 온누리상품권 5000원을, 10만원이상 구입하면 1만원을 증정하는 이벤트도 진행한다.


최원영 중기부 소상공인정책실장은 "이번 롯데백화점 상생판매전은 소상공인과 대기업이 서로 힘을 합쳐 함께 성장할 수 있다는 가능성을 보여준 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 동행축제를 통해 소상공인들의 판로 확대와 경쟁력 강화를 지원하고 다양한 상생 모델을 확산해 나가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

