日 도쿄 핵심 상업지구 빛낸다…LG 초고화질 사이니지

해외 기업 문턱 높은 日 디스플레이 시장 장악

"혁신적인 시청 경험으로 시장 리더십 공고히"

LG전자의 디스플레이 솔루션이 글로벌 주요 명소를 빛낸다. 일본 도심의 새로운 랜드마크로 부상하는 종합쇼핑센터에 투명·초고화질 사이니지를 공급하며 프리미엄 시장 리더십을 강화할 방침이다.

LG전자는 오는 12일 문을 여는 '뉴우먼 타카나와(NEWoMan TAKANAWA)'에 투명 올레드 사이니지와 초고화질 마이크로 LED 사이니지 LG매그니트(LG MAGNIT)를 공급했다고 10일 밝혔다.

LG전자는 오는 12일 문을 여는 일본 도쿄 '뉴우먼 타카나와(NEWoMan TAKANAWA)'에 투명 올레드 사이니지와 초고화질 마이크로 LED 사이니지 LG매그니트(LG MAGNIT)를 공급했다고 10일 밝혔다. 사진은 북관 이벤트홀에 설치돼 디지털과 현실을 결합한 공간경험을 제공하는 투명 올레드 사이니지. LG전자 AD 원본보기 아이콘

뉴우먼 타카나와는 일본 도쿄 타카나와 게이트웨이역 인근에 문을 연다. 일본 최대 철도회사인 동일본 철도 주식회사의 자회사 루미네(LUMINE)가 추진 중인 역 일대 재조성 사업의 핵심으로, 연면적 6만㎡에 점포 약 180곳이 입점한 종합쇼핑센터다. 지난 3월 일부 선개장 이후 이번에 공식 오픈한다.

LG전자는 뉴우먼 타카나와의 북관 이벤트홀에 380인치에 달하는 초대형 투명 사이니지를 설치했다. 방문객에 디지털과 현실을 결합한 혁신적인 공간 경험을 선사한다는 구상이다. 공간을 가득 채우는 규모지만 투명 올레드 사이니지 55형 모델 16대를 가로 8대·세로 2대 배열로 설치해 개방감을 키웠다.

LG전자의 투명 올레드 사이니지는 화면 너머가 보이는 투명한 특징으로 어디에나 자연스럽게 어울리는 디스플레이다. 사방으로 이어 붙일 수 있는 모듈 구조라 크기의 한계 없이 비디오월을 구현한다.

북관·남관 등으로 들어서는 2층 입구에는 초고화질 사이니지 LG매그니트가 각각 설치됐다. 머리카락 두께보다 얇은 100㎛(마이크로미터) 이하의 마이크로 LED가 스스로 빛과 색을 내는 디스플레이다. 선명한 화질과 높은 수준의 색 재현력, 정밀한 영상처리 기술 등으로 차별화된 시청 경험을 제공한다.

북관 입구에선 가로 2.4m·세로 7.45m의 세로형 LG매그니트가 방문객을 맞이한다. 남관 입구에 설치된 가로 9m·세로 2.02m의 가로형 LG매그니트는 고객 동선을 따라가는 형태로 공간 몰입도를 높인다.

LG전자는 오는 12일 문을 여는 일본 도쿄 '뉴우먼 타카나와(NEWoMan TAKANAWA)'에 투명 올레드 사이니지와 초고화질 마이크로 LED 사이니지 LG매그니트(LG MAGNIT)를 공급했다고 10일 밝혔다. 사진은 남관 입구에 가로 9m·세로 2.02m로 설치된 초고화질 마이크로 LED 사이니지 LG매그니트. LG전자 원본보기 아이콘

LG전자는 프리미엄 사이니지와 함께 퍼펙트 컬러·블랙의 압도적 화질을 자랑하는 LG 올레드 TV를 앞세워 해외 브랜드가 발붙이기 어려운 일본 디스플레이 시장에서 선전하고 있다. 지난해부터 70형 이상 초대형 올레드 TV 시장에서 1위를 지키는 등 프리미엄 TV 시장에서 리더십을 공고히 하고 있다.

이 밖에도 글로벌 주요 명소에서 공간의 가치를 높이는 디스플레이 솔루션으로 활약하고 있다. 싱가포르의 대표적인 관광 명소 '가든스 바이 더 베이(Gardens by the Bay)'에도 지난해 55형 투명 올레드 사이니지를 설치했다. 식물 정보를 알려주는 디스플레이가 곳곳에서 기술과 자연의 조화를 선보인다.

백기문 LG전자 MS사업본부 ID사업부장(전무)은 "투명·초고화질 등 차별화된 기술로 혁신 경험을 제공하는 프리미엄 사이니지를 앞세워 글로벌 상업용 디스플레이 시장 리더십을 강화하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>